desapariciones

Buscan a German Tegadey, desaparecido en Canarias

Instan a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre su paradero
German Tegadey, desaparecido. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a un hombre que desapareció el pasado viernes, 27 de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de Germán Tegaday T.T., de 47 años, que mide 1,75 metros y tiene los ojos marrones.

Noticias relacionadas
  1. La hermana de Airam, desaparecido en La Palma, estalla en redes: "Dejad de juzgar lo que desconocéis"La hermana de Airam, desaparecido en La Palma, estalla en redes: “Dejad de juzgar lo que desconocéis”
  2. La Guardia Civil pide ayuda urgente para localizar a un hombre desaparecido en Tenerife hace 4 díasLa Guardia Civil pide ayuda urgente para localizar a un hombre desaparecido en Tenerife hace 4 días

Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas