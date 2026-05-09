Sanidad lo confirma: “El cuerpo del fallecido en el MV Hondius no desembarcará en Tenerife”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado el operativo de evacuación del MV Hondius, que llegará a Tenerife este domingo entre las 4:00 y las 6:00 horas. Según el protocolo establecido, los 14 ciudadanos españoles serán, previsiblemente, los primeros en abandonar el buque para ser repatriados bajo estrictas medidas de seguridad.
Evaluación médica exhaustiva a bordo
Antes de que ningún pasajero pise suelo canario, se llevará a cabo un control sanitario riguroso. “Los epidemiólogos embarcados y personal de Sanidad Exterior realizarán una evaluación exhaustiva para confirmar que todos siguen asintomáticos”, explicó la ministra en rueda de prensa. Este examen incluirá encuestas epidemiológicas individuales tanto para los viajeros como para la tripulación del crucero afectado por el hantavirus.
El desembarco se realizará de forma escalonada y ordenada, coordinando las salidas con la disponibilidad de los vuelos internacionales en pista. El buque no atracará en muelle, sino que permanecerá en régimen de fondeo dentro de la dársena, asistido en todo momento por un remolcador para garantizar la estabilidad de la operación.
Protocolo de equipaje y traslado “burbuja”
Las restricciones para los pasajeros son máximas para evitar cualquier riesgo de contagio. Solo se permitirá el desembarco con un pequeño equipaje de mano que deberá ir cerrado en una bolsa y contener exclusivamente lo imprescindible: documentación, teléfono móvil y artículos básicos. El resto de pertenencias, así como el cuerpo de la persona fallecida, permanecerán a bordo del navío.
Tanto los evacuados como el personal logístico y sanitario utilizarán mascarillas FFP2 y equipos de protección individual (EPI) durante los traslados en autobús. Una vez finalizada la operativa en la isla, el crucero pondrá rumbo a Países Bajos, donde se acometerá la desinfección integral del barco siguiendo los protocolos internacionales.
Prohibida la navegación a menos de una milla náutica del buque
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este sábado que las autoridades han acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque MV Hondius una vez que entré en la zona marítima de Canarias.
“No se va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas, no va a haber ningún contacto con personal civil”, ha añadido el ministro.
Supervisión al más alto nivel en la Isla
La importancia del operativo queda reflejada en la delegación que se desplaza a Tenerife. Junto a Mónica García, supervisarán el dispositivo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Las autoridades buscan garantizar un “riesgo cero” para la población local durante las pocas horas que dure la evacuación.