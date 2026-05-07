Sin comida ni agua: rescatan a dos cachorros abandonados en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional y del Proteu de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en una actuación conjunta, han rescatado a dos animales que se encontraban en un presunto estado de abandono en el interior de una vivienda ubicada en el número 28 de la calle Febles Campos de la capital, la misma que en septiembre de 2025 fue intervenida y de cuyo interior se lograron salvar a cinco perros y dos aves rapaces en malas condiciones y en un entorno de gran insalubridad.
La vivienda, que fue precintada en su día por la Policía, volvió a ser ocupada por la misma persona meses atrás, quien ahora se enfrenta a un delito por presunto maltrato animal al haber sido incautados del interior de la casa otros dos cachorros de perro, un pitbull y un pastor belga malinois, que estaban en mal estado de salud, encerrados, sin agua ni comida.
La alerta de los vecinos colindantes, ante los ruidos y el mal olor procedente del interior de la vivienda, volvió a poner en sobre aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ciudadana, que tras una actuación conjunta que se ha llevado a cabo en estos días, finalizó esta mañana con el rescate de los cachorros, los cuales han sido trasladados al albergue comarcal de Valle Colino para recibir atención y cuidados veterinarios.
Asimismo, los agentes pudieron constatar el mal estado de salubridad y el riesgo de derrumbe que presenta la infraestructura, por lo que la Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias judiciales pertinentes.