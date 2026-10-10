Alfonso Cabello y Patricia León concurren al Senado por CC en Tenerife

El Consejo Político Insular de Coalición Canaria (CC) de Tenerife ha designado este sábado a Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, como candidato al Senado por la isla, candidatura que compartirá con Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, además de candidata a la alcaldía de Adeje para 2027.
La dirección insular ha ratificado la candidatura al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que, como se había anunciado, estará encabezada por Cristina Valido, quien opta a la reelección, y en segunda posición por Jonathan de Felipe, alcalde de Breña Alta (La Palma).
En su intervención ante el Consejo Político, Valido ha advertido sobre el riesgo que supondría un Gobierno de derecha y ultraderecha para Canarias, al señalar que desde esas posiciones se han calificado de privilegios las compensaciones para el archipiélago, según ha informado CC.
Cristina Valido ha declarado tras el encuentro que para ninguno de “los partidos peninsulares” Canarias es una prioridad, salvo “cuando han necesitado a Coalición Canaria” y por eso se requieren “más senadores y más diputados nacionalistas, para registrar muchas más iniciativas y muchas más peticiones en defensa de la gente que vive aquí”.
Para la candidata al Congreso, es necesario contar con una representación nacionalista más fuerte en las Cortes “para defender los derechos de Canarias y evitar posibles retrocesos en las conquistas alcanzadas durante los últimos años”.
“Ni a un lado ni a otro, ni derecha ni izquierda, nuestro único objetivo, nuestra única prioridad es Canarias”, ha afirmado la candidata.
En su opinión, en las elecciones del 29 de noviembre se elige a las personas que “van a defender esta tierra” y para ello deben actuar “independientes, sin disciplina de partidos que les manden a callar, que les mantengan en silencio”.
Las candidaturas se han acordado por unanimidad y aclamación, según el secretario general insular, Francisco Linares, quien ha agradecido el compromiso y el trabajo de la organización, que, según ha explicado, estaba preparada para afrontar una convocatoria electoral y ha organizado su respuesta en una semana.
Linares ha asegurado que Coalición Canaria sale “a ganar las elecciones” y a demostrar que sus diputados y senadores “son piezas imprescindibles para el presente y para el futuro de nuestra tierra”.
La candidata al Senado Patricia León ha defendido que “es absolutamente necesario que tengamos representación en las dos cámaras para arropar el trabajo que ya Cristina Valido ha venido haciendo durante estos tres años”.
Según el candidato a senador Alfonso Cabello, la gratuidad de las guaguas, el 75 % de descuento para residentes o el convenio de carreteras “dependen de que Coalición Canaria tenga presencia fuerte en el Congreso de los Diputados”.
En la lista para el Congreso que encabezan Cristina Valido y Jonathan de Felipe, estarán también la concejala de La Laguna Atteneri Falero y en cuarto lugar Víctor Chinera, de La Gomera.
Candelaria Márquez, Rubén García y Belén González ocuparán los puestos quinto, sexto y séptimo, mientras que Patricia Rodríguez, Moisés Afonso, Elena Perdomo y Yeray Padilla serán suplentes. Para el Senado, los suplentes son Javier Rivero y Diana Mora.