La Guardia Civil confirma un caso grave de maltrato animal en Canarias

El Seprona ha identificado y detenido a un hombre como presunto responsable de un caso de maltrato grave y abandono de más de 30 animales que se encontraban en una propiedad rural de Vecindario (Gran Canaria).
En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que la investigación se inició el 4 de noviembre tras recibirse una llamada anónima sobre el deplorable estado de un équido alojado en el interior de dicha propiedad.
Los agentes se desplazaron al lugar y observaron desde el exterior la extrema delgadez del animal y el crecimiento desmesurado de sus pezuñas, una condición que le impedía desplazarse con normalidad.
Por ello, contactaron con el responsable de las instalaciones, quien se encontraba en el interior de la finca y accedieron al recinto para verificar el estado general de los animales.
La inspección puso de manifiesto un escenario de abandono con las instalaciones en pésimas condiciones y los recipientes destinados al agua y a la comida completamente vacíos.
Entre los ejemplares localizados se hallaban un burro, tres perros (dos de ellos con extrema delgadez y presencia de pulgas), un cerdo joven que bebió de forma incesante al recibir agua, veintitrés aves o gallinas (tres sin vida dentro del corral), tres cabras (una de ellas un baifo con sobre crecimiento de las pezuñas) y una oveja de raza Pelibuey.
Debido a la gravedad del estado del équido, el instructor de la Guardia Civil contactó de inmediato con una veterinaria especializada en esta especie, solicitando su colaboración urgente. Tras su valoración, la profesional coordinó el traslado y custodia temporal del burro, procediendo a levantar el acta de entrega correspondiente y elaborando un informe detallado para su seguimiento veterinario.
En paralelo, las gestiones desarrolladas para la identificación y detención del presunto responsable requirieron una estrecha coordinación entre diferentes instituciones.
Las autoridades municipales fueron requeridas para hacerse cargo del resto de los animales, mientras que los tres perros fueron trasladados al Centro de Acogida Temporal de Animales (CETA) de la localidad, donde veterinarios especializados emitieron informes individualizados sobre su estado.
El Seprona ha incidido en que solo el burro y uno de los perros contaban con microchip identificativo, siendo la falta de registro una circunstancia común en la mayoría de los ejemplares.
Tras varias semanas de investigación, el pasado 25 de noviembre de 2025 el hombre investigado fue detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración, quedando a la espera de la conclusión de las diligencias judiciales.
Finalmente, la Guardia Civil ha indicado que las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.