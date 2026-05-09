El tejido empresarial de la isla recibe un impulso estratégico. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde oficial a las bases y la convocatoria de las ayudas comercio Tenerife 2026, una línea de subvenciones destinadas específicamente a la reforma de locales, adquisición de equipamiento y modernización de servicios. Con una dotación inicial de 590.000 euros, el presupuesto tiene la capacidad de ampliarse hasta los 1,1 millones de euros en función de la demanda, lo que supone un balón de oxígeno para el sector minorista y la restauración.
Cómo solicitar las subvenciones del Cabildo para reforma de locales
El objetivo de esta convocatoria, liderada por la Consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa, es claro: transformar la fachada y el interior de los negocios tradicionales para adaptarlos al siglo XXI. Según ha detallado la consejera Krysten Martín, estas subvenciones no solo buscan el “embellecimiento” de las zonas comerciales, sino que priorizan la eficiencia energética y la eliminación de barreras arquitectónicas.
“Queremos contribuir a fortalecer la competitividad de los autónomos y las micropymes, que son los pilares fundamentales de nuestra economía insular”, subrayó Martín tras la aprobación de las bases. La medida está diseñada para que los establecimientos físicos puedan competir en un mercado cada vez más exigente y sostenible.
Cuantías y beneficiarios: ¿Quién puede optar a los 10.000 euros?
El programa de ayudas comercio Tenerife 2026 está enfocado a tres grandes grupos de actividad económica en la isla:
- Comercio minorista: Tiendas de proximidad y establecimientos de venta al detalle.
- Sector de la restauración: Bares, cafeterías y restaurantes que necesiten mejorar sus instalaciones.
- Servicios personales: Peluquerías, centros de estética y otros servicios directos al público.
En cuanto al apartado económico, el Cabildo subvencionará el 60% de la inversión total realizada por el empresario. El límite máximo fijado por la corporación insular es de 10.000 euros por local, lo que permite acometer reformas de calado en infraestructura o renovación de mobiliario técnico.
Un impulso a la excelencia y la sostenibilidad
La modernización no es solo estética. Krysten Martín asegura que esta línea de financiación es “fundamental” para que el comercio tradicional no se quede atrás frente a las grandes superficies o el comercio electrónico. La apuesta por la sostenibilidad y la accesibilidad universal son criterios puntuables que buscan elevar el estándar de calidad de la oferta tinerfeña.
“Estas subvenciones son una apuesta decidida por la excelencia en nuestro tejido comercial”, añadió la consejera. Se espera que el impacto de esta inversión se traduzca en una mejora visual de las zonas comerciales abiertas y una mayor eficiencia operativa de los pequeños negocios de Tenerife, reduciendo costes energéticos a largo plazo gracias a la renovación de equipos.
El Cabildo ha confirmado que, si la demanda de solicitudes supera la partida inicial, existe una reserva adicional de 500.000 euros, garantizando así que el mayor número posible de autónomos tinerfeños pueda beneficiarse de este incentivo económico antes de que finalice el ejercicio 2026.