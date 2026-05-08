Ya es oficial: el Cabildo de Tenerife lanza ayudas de hasta 10.000 euros para reformar locales y negocios

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado las bases y la convocatoria de las subvenciones para la reforma de locales y equipamiento para el comercio minorista, sector de la restauración y servicios personales, que en 2026 están dotadas con un presupuesto de 590.000 euros, que podrá incrementarse en 500.000 euros adicionales, según la disponibilidad presupuestaria y la demanda de solicitudes.
Así lo ha anunciado la consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, Krysten Martín, en una nota, que señala que el principal objetivo de esta iniciativa se centra en f”omentar la modernización, la eficiencia energética, el embellecimiento y la eliminación de barreras arquitectónicas en establecimientos físicos”, de manera que se pueda “contribuir a fortalecer la competitividad de los autónomos y las micropymes, pilares fundamentales de la economía insular”.
¿Para quién es esta ayuda?
“Esta línea de ayudas es fundamental para adaptar los negocios tradicionales a las exigencias actuales del mercado y la sostenibilidad”, a lo que agrega que “estas subvenciones son una apuesta decidida por la excelencia en nuestro tejido comercial, aportando las herramientas necesarias para que puedan transformar sus locales en espacios más accesibles, eficientes y atractivos”.
Según detalla el Cabildo tinerfeño, las ayudas están diseñadas para facilitar el acceso al mayor número de beneficiarios posible, priorizando a las estructuras empresariales más pequeñas.
Asimismo, se subvencionará el 60% de la inversión realizada, con una cuantía máxima a percibir de 10.000 euros por local.