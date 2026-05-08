¿Trabajas el 12 de junio? Los empresarios de Tenerife facilitarán ir a ver al papa León XIV

El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, ha comunicado este viernes al obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, la disposición de la patronal a facilitar que los trabajadores puedan asistir a los actos previstos en la isla por el papa León XIV, el próximo 12 de junio.
En la reunión con el prelado tinerfeño el presidente de la CEOE, y su secretaria general, Elena Vela, han expresado la disposición de la patronal tinerfeña a colaborar y contribuir, junto a sus empresas asociadas, al correcto desarrollo de un acontecimiento de gran relevancia social, institucional y económica para el Archipiélago.
Al respecto, la CEOE muestra en un comunicado su compromiso para apoyar las necesidades vinculadas a la organización de la visita, especialmente en ámbitos relacionados con la logística, la seguridad, el suministro de alimentos y otros servicios esenciales para el adecuado desarrollo de los actos previstos.
Pedro Alfonso ha subrayado la implicación del tejido empresarial para contribuir al éxito de este acontecimiento y por ello las empresas facilitarán la asistencia de los trabajadores que deseen acudir a los distintos actos organizados con motivo de la visita papal.
Por su parte, Elena Vela ha afirmado que la patronal coordinará con las distintas organizaciones, entidades e instituciones “todo lo necesario para contribuir al correcto desarrollo de una visita histórica para Canarias”.
Durante el encuentro también se abordaron aspectos relacionados con la coordinación institucional y el impacto que supondrá esta visita para Canarias, tanto desde el punto de vista social como en términos de proyección exterior y dinamización económica.