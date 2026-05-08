La marca Aqualia celebra su 25º aniversario como referente mundial de la gestión eficiente del agua

Aqualia ha celebrado un acto institucional para conmemorar el 25º aniversario de su marca, creada en 2001 como imagen unificadora de la actividad del agua del Grupo FCC. El evento ha reunido a multitud de directivos y profesionales de la compañía, así como a invitados especiales: Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC; Pablo Colio, consejero delegado del Grupo FCC; y Jaime Siles, Executive Director del fondo australiano IFM y consejero de Aqualia. Durante el mismo, los participantes han reconocido el papel estratégico que la marca ha desempeñado a lo largo de este cuarto de siglo.
El acto ha servido para poner de manifiesto que la marca de Aqualia va más allá de una identidad visual y representa una cultura que ha vertebrado el crecimiento de la compañía, que se ha convertido en este cuarto de siglo en uno de los operadores de servicios de agua más relevantes a nivel internacional. En su primer ejercicio completo, el de 2002, Aqualia registró unos ingresos de 379 millones de euros. En 2025 cerró el ejercicio con 1.790 millones de euros, lo que representa un crecimiento de más del 370% en dos décadas y media.
La presencia territorial ha evolucionado también de forma notable: de los 700 municipios atendidos en España en 2002, Aqualia ha pasado a gestionar servicios en 2.347 ayuntamientos repartidos en 19 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Egipto, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Italia, Japón, México, Omán, Perú, Portugal, Qatar, República Checa y Rumanía.
Detrás de esa relevante expansión trabajan hoy 14.400 profesionales que comparten el propósito de garantizar una gestión del agua eficiente, sostenible y próxima a las comunidades a las que sirven.
Durante su intervención, Esther Alcocer Koplowitz ha destacado el recorrido de Aqualia como resultado del conocimiento acumulado durante generaciones, su capacidad para crecer sin perder la vocación de servicio y el papel central de sus profesionales como motor de la compañía. Por su parte, Pablo Colio ha repasado los orígenes de la actividad del agua dentro del grupo y ha subrayado que la cultura corporativa y el talento de sus equipos han sido los factores clave para consolidar una presencia internacional exitosa. Adicionalmente, Jaime Siles ha expresado el orgullo de IFM por acompañar a la empresa desde 2018 y ha reafirmado su vocación de ser un socio estable.
Una historia con mucho futuro
Uno de los momentos más destacados del acto de celebración del 25º aniversario de la marca ha sido la conversación mantenida entre Santiago Lafuente, actual CEO de Aqualia, y Félix Parra, anterior consejero delegado de la compañía, que desempeñó el cargo entre 2013 y 2024.
Ambos han resaltado cómo los valores iniciales de la marca han permanecido impasibles a lo largo de todos estos años: vanguardia, especialización, transparencia y vocación de servicio público, que son los mismos que han de guiar los pasos de Aqualia para encarar los retos estratégicos del futuro con garantías de éxito. Lafuente y Parra han reconocido que la fortaleza de la marca ha sido uno de los factores clave que ha permitido a la compañía proyectarse a mercados internacionales.
El programa del evento ha incluido, asimismo, la proyección de vídeos conmemorativos que han recorrido la trayectoria de la marca desde su fundación: la integración de las denominaciones previas bajo una única identidad corporativa, los procesos de internacionalización, los avances en digitalización y eficiencia operativa, y el compromiso creciente con la sostenibilidad como eje transversal de la actividad.
En una mesa redonda, bajo el título ‘Una historia con mucho futuro’, han participado seis representantes de distintas áreas de la compañía: Isidoro Marbán, CFO; Carmen Rodríguez, directora de Personas y Cultura; Óscar Peláez, Country Manager de Argelia; Berta Mercadé, responsable de la unidad de gestión de Cataluña Sur; Abel Haut, gerente del servicio de Mérida; y Angélica María Arbeláez, Country Manager de Colombia. Sus testimonios han abordado el papel que la marca ha desempeñado en la cohesión interna de Aqualia y en la relación con los municipios, administraciones, reguladores y socios en todo el mundo.
El acto ha concluido con las palabras de Santiago Lafuente, CEO de la compañía, quien ha expresado su satisfacción por reunir a todo el equipo en un día tan significativo: “La creación de Aqualia fue un gran cambio. Pasamos de ser una empresa que conseguía contratos a una empresa de gestión integral. Desarrollamos un trabajo para el ciudadano y creo que tenemos que seguir manteniendo ese espíritu de innovación y la voluntad de crecer. Tenemos que estar orgullosos de las cifras que hemos alcanzado, pero no podemos parar: tenemos que seguir avanzando”.
Aqualia nació en 2001 con la misión de articular una nueva cultura de utility moderna para la actividad del agua dentro del Grupo FCC, dando más entidad y proyección a la actividad que hasta ese momento se desarrollaba bajo diferentes denominaciones regionales y locales. Desde este momento, actuó como una marca de consenso.
25 años después, ese propósito se ha cumplido y amplificado a través de cada servicio que la compañía presta en los territorios en los que desarrolla su actividad.