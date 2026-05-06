Grecia da una lección a España: prohíbe sombrillas y tumbonas en 251 playas

Grecia prohíbe la instalación de sombrillas, tumbonas y bares en 251 playas para combatir el sobreturismo y proteger sus ecosistemas naturales. Esta medida drástica afecta a destinos emblemáticos como Creta y las Cícladas. El Gobierno heleno prioriza la conservación ambiental frente a la explotación económica tras recibir 35 millones de visitantes el pasado año.
Grecia endurece su estrategia frente al turismo salvaje con una normativa sin precedentes que busca recuperar la esencia de sus costas. El Ministerio de Economía y el de Medio Ambiente coordinan este veto que afecta a enclaves de alto valor ecológico. La decisión responde a un crecimiento descontrolado del sector que amenaza la biodiversidad del país.
Restricciones severas en las playas del litoral heleno
La nueva ley elimina cualquier actividad económica en los arenales seleccionados. Las autoridades prohíben el alquiler de sombrillas y la apertura de nuevos establecimientos de hostelería. Tampoco permiten la organización de eventos con equipos de música ni el acceso de vehículos de motor al agua. Estas zonas pasan a ser consideradas “playas vírgenes” bajo protección estatal.
El Gobierno busca que las vacaciones en el país estén vinculadas al silencio y la naturaleza. Por ello, la normativa impide también la construcción de nuevas estructuras turísticas, como hoteles o apartamentos, en las inmediaciones de estos espacios protegidos. La intención es clara: frenar la masificación que desvirtúa el paisaje mediterráneo.
Impacto en el modelo del sobreturismo
Grecia recibió cerca de 35 millones de turistas durante el ejercicio de 2025. Aunque el sector aporta el 12% del Producto Interior Bruto nacional, el Ejecutivo muestra su alarma por los efectos secundarios de este éxito. La presión sobre los recursos hídricos y la gestión de residuos obliga a tomar medidas que España, sumida en debates similares, observa con atención.
En puntos críticos como Santorini y Mykonos, el control es todavía más rígido. Los pasajeros de cruceros ya abonan una tasa de desembarco de 20 euros por persona desde el año pasado. Esta política de “calidad sobre cantidad” redefine el modelo de negocio turístico en todo el arco mediterráneo.
Las joyas protegidas del Egeo y el Jónico
El veto afecta a las playas más famosas de la geografía griega. En Creta, el silencio imperará en Balos, Elafonissi y Falassarna. Las Cícladas también sufren restricciones en siete playas de Naxos y en la totalidad de las Pequeñas Cícladas. El archipiélago del Dodecaneso y las islas del Jónico, como Zante y Lefkada, se suman a esta lista de santuarios naturales.
Las modificaciones legales pretenden tutelar los hábitats de flora y fauna amenazados. Los ministros responsables aseguran que estas playas poseen un valor estético y geomorfológico particular que no puede supeditarse al beneficio empresarial inmediato. El equilibrio entre economía y ecología marca ahora la agenda política en Atenas.