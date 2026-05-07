Fundación Moeve celebra la segunda edición de un taller de empleabilidad para mujeres en situación de vulnerabilidad

Fundación Moeve ha desarrollado un taller de empleabilidad dirigido a mujeres en situación de desempleo y vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su acceso al mercado laboral, en el que han participado usuarias de Salud Mental Atelsam.
Enmarcada en el programa de voluntariado corporativo de la Fundación, y coordinada por Volies, la iniciativa -que celebra su segunda edición- contó con la participación de cinco voluntarias de Moeve. El taller se desarrolló nuevamente en formato speed dating, una metodología eficaz para trabajar la empleabilidad desde la práctica, que ofrece un entorno real donde ensayar entrevistas, recibir orientación directa y ganar confianza en un momento clave del proceso de búsqueda de empleo.
Las voluntarias de Moeve recibieron previamente una formación online para facilitar la dinámica y orientar mejor a las participantes durante la sesión. Su implicación resultó clave para el éxito del taller. Cada usuaria de Salud Mental Atelsam tuvo la oportunidad de realizar varias entrevistas simuladas con distintas voluntarias, lo que les permitió recibir diferentes puntos de vista y practicar mejoras en tiempo real. La repetición en un entorno seguro convirtió el ejercicio en una experiencia de aprendizaje efectiva.
A diferencia de otros espacios más teóricos, este tipo de talleres pone el foco en la práctica: hacer, probar y ajustar, con un acompañamiento cercano y adaptado a cada persona. Gracias a esta dinámica, las mujeres participantes ganan confianza y refuerzan sus competencias para afrontar con mayor seguridad los procesos de selección.
Para la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, “muchas de las participantes nunca han acudido a una entrevista de trabajo, o si la han hecho, no han recibido orientación in situ ni retroalimentación. Este espacio les permite practicar, equivocarse sin presión y, sobre todo, identificar qué están haciendo bien y qué pueden mejorar. Así ganan confianza. La sensibilidad y dedicación de las voluntarias es fundamental, y ellas también se llevan mucho, como ocurre en toda acción de voluntariado”.
La directora-gerente de Salud Mental Atelsam, Ana Julia Concepción, afirma que “iniciativas como esta suponen una oportunidad valiosa que estimula la inserción sociolaboral, y que, además de permitir la adquisición de nuevas habilidades, les sirve para sentirse valoradas y escuchadas, lo que también fortalece su seguridad y confianza”.
Esta experiencia pone de manifiesto el papel clave del voluntariado, para el que no es necesario contar con experiencia en selección de personal. Su valor reside en compartir una mirada profesional, escuchar y generar un espacio de confianza desde la cercanía.
Este enfoque permite dar a conocer y acercar, de forma sencilla y realista, el funcionamiento de los procesos de selección, generando en las beneficiarias del taller un aprendizaje útil y aplicable.