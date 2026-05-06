HiperDino garantiza en los hogares canarios la mayor variedad de huevos al precio más económico del mercado

HiperDino continúa apostando dentro de su política de precios que desarrolla el departamento de Pricing por garantizar la accesibilidad de los hogares canarios a productos de primera necesidad como es en este caso, un producto de alto valor nutricional como es el huevo.
Así, la cadena de supermercados y según los datos de cierre de 2025 de la compañía, ésta vendió durante el pasado año, 7 millones de unidades (packs) de huevos en sus tiendas. Como fortaleza, el responsable de esta sección del Departamento de Comercial de HiperDino, Roberto Suárez ha destacado que “la amplia variedad de referencias de huevos que ofrece HiperDino es inigualable. Trabajamos con nueve referencias diferentes de huevos que van desde el huevo tradicional, al campero, a los ecológicos, los de codorniz y uno de los que está generando mayor nivel de ventas entre nuestra clientela como es el de maíz, que proviene de gallinas que se alimentan de este tipo de cereal. Además, a esta fortaleza de adaptarnos y ofrecer una amplia gama de variedades para cubrir la demanda de nuestros clientes, se añade que tenemos los precios más económicos del mercado, algo que nuestros clientes agradecen. Por lo tanto, estamos en disposición de asegurar que HiperDino ofrece un producto de calidad, de primera necesidad en los hogares y al mejor precio”.
Suárez ha detallado que HiperDino trabaja con 9 proveedores diferentes para garantizar el suministro de este producto en tiendas. Entre ellos, destacan también por porcentaje de ventas, proveedores locales, de Gran Canaria y La Palma, siendo además la única cadena de supermercados en las islas que comercializa huevos de codorniz con la marca Codorcan de un proveedor local.
Durante el pasado año, la cadena de tiendas comercializó 21 millones de euros por ventas de este producto esencial en la gastronomía de las islas. En cuanto a las modalidades de packs más vendidos destacan los de origen las islas, de 12 unidades de la talla M, que ofrece huevos de entre 53 y 63 gramos y los de 12 unidades de la talla L, con unidades de este producto de entre 63 y 73 gramos. Este comportamiento del consumidor refleja “que nuestro cliente prima comprar este producto fresco, de cercanía y en tamaños no muy grandes ya que opta por comprar con mayor asiduidad” ha finalizado Suárez.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.