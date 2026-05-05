El material del proyecto educativo del REF llega a la Formación Profesional

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, y el consejero autonómico de Educación, Poli Suárez, presentaron esta semana el material didáctico con el que esta materia se incorporará a la Formación Profesional. El proyecto consta de tres módulos, dos introductorios, que estarán disponibles para todas las ramos de estudio que se imparten en el Archipiélago, y uno de especialización que se añade a la oferta formativa para Administración y Gestión.
Durante el acto intervinieron los participantes de los primeros casos de estudio de empresas canarias incluidos en el proyecto educativo Edu-REF: la doctora Carla Barber, fundadora de Clínicas Barber y premio 2025 de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, y Bryan Medina Santos, copropietario de panaderías Zulay, empresa reconocida a nivel regional en Gastrocanarias. Nayra Valls, directora financiera del grupo Cabrera Medina (Cicar), no pudo asistir. Cada caso representa un sector y una trayectoria diferente en las que el REF demuestra que es “una herramienta potente para crecer y competir desde Canarias”.
En palabras de Barrera, este nuevo paso de Edu-REF, que ya ofrece material didáctico para las etapas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, simboliza un compromiso cumplido. En total, la enseñanza del REF llegará a unos 50.000 estudiantes: “Al inicio de esta legislatura nos comprometimos con el área de Educación a trabajar juntos para que las nuevas generaciones comprendan, valoren y defiendan nuestra singularidad”. Suárez recalcó que la incorporación del REF a la FP “permite avanzar para acercar este instrumento clave” a los ciudadanos”.
Los dos módulos básicos del Régimen Económico y Fiscal se integrarán en el Itinerario Personal para la Empleabilidad (IPE).