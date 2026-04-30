El Alisio Talks: Laura Herrera invita a reflexionar del deporte de élite y de la vida

A menudo, vemos a los deportistas de élite casi como deidades. Seres capaces de proporcionarnos alegrías y con los que, en ocasiones, pagamos nuestras frustraciones. Detrás de ellos hay historias no solo comunes, sino necesarias a la hora de entender su realidad, que no está demasiado alejada de la nuestra. Con ese fin nace El Alisio Talks, de la mano de Laura Herrera.
Herrera es una de las deportistas más importantes que ha dado Tenerife dentro y fuera de la cancha. Histórica de nuestro baloncesto, una vez aparcada la práctica de este deporte comenzó a investigar proyectos a los que darle forma, naciendo así El Alisio Talks, un espacio para “dialogar más allá del deporte”.
Se trata de una serie de encuentros que se realizarán en las ocho islas reuniendo a “deportistas, exdeportistas y profesionales vinculados al mundo del deporte con el objetivo de abrir conversaciones que van mucho más allá de la competición. Todo esto desde un espacio único, Canarias”.
“Este ciclo de conversaciones propone un formato cercano y reflexivo en el que las experiencias personales, los aprendizajes y los valores del deporte se convierten en el eje central. A través de distintas sesiones, los participantes abordarán temas de interés que trascienden lo estrictamente deportivo, para profundizar en otras cuestiones más transversales, que en muchos casos no se hacen visibles, a pesar de saber que están ahí”, asegura Herrera.
Primer El Alisio Talks
El Puerto de la Cruz acogerá el primer encuentro de la serie. Ona Carbonell y Almudena Cid compartirán sus experiencias como dos de los referentes del deporte femenino español, lugar en el que firmaron algunas de sus páginas más brillantes. El Alisio Talks, podrá verse, además de en redes sociales, por Macaronesia Sport (Canal de Deportes de RTVC).