El joven jinete tinerfeño Alejandro García Carreras, de 13 años, ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de España de Raid, celebrado en Zaragoza, tras finalizar en tercera posición en la categoría infantil-alevín, sobre una distancia de 60 kilómetros.
El deportista, único representante de Canarias en su categoría, firmó una destacada actuación en una competición que reunió a jóvenes promesas de la disciplina ecuestre procedentes de distintos puntos del territorio nacional.
El resultado adquiere especial relevancia por las circunstancias en las que afrontó la prueba, ya que Alejandro compitió con SW Maustamani, una yegua cedida por el centro ecuestre Campo Alegre, con la que nunca había montado anteriormente y a la que apenas tuvo oportunidad de conocer durante una jornada antes del campeonato.
Pese a esta circunstancia, el jinete tinerfeño demostró una notable capacidad de adaptación y compenetración con su montura, logrando subir al tercer escalón del podio nacional.
La actuación se completó con otros dos reconocimientos para SW Maustamani, que obtuvo el primer puesto como mejor ejemplar de pura raza árabe y el premio Best Condition, una distinción que reconoce la excelente condición física del caballo tras el esfuerzo realizado durante la competición.
Con este resultado, Alejandro García Carreras firma una destacada participación en el Campeonato de España y pone de manifiesto el potencial de los jóvenes deportistas canarios en una disciplina tan exigente como el raid ecuestre, en la que la resistencia, la preparación física y el bienestar del caballo resultan determinantes.