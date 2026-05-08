Localizan a Alfredo, quien se encontraba desaparecido en Canarias

Finaliza la incertidumbre en torno a la desaparición de Alfredo A.A. La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado oficialmente la alerta de búsqueda urgente que permanecía activa desde que se perdió su rastro el pasado 6 de mayo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Tras una intensa jornada de difusión de sus datos físicos —como su estatura de 1,70 metros, sus característicos ojos verdes y sus gafas blancas—, las asociación ha confirmado que el hombre de 52 años ha sido localizado.
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