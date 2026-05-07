Buscan a Alfredo, desaparecido en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha activado de manera urgente una alerta tras la desaparición de Alfredo A.A, un hombre de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el 6 de mayo.
El rastro del hombre se perdió en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados y las autoridades locales.
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Fuente: sosdesaparecidos
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Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han difundido su descripción detallada para facilitar la identificación por parte de cualquier ciudadano que pueda aportar pistas relevantes sobre su ubicación actual.
Descripción física y datos clave del desaparecido
Según la ficha de búsqueda difundida por la plataforma ,Alfredo presenta las siguientes características físicas que pueden ayudar a reconocerla en espacios públicos o entornos de la geografía de Gran Canaria:
- Estatura: mide entre 1,60/70 cm.
- Complexión: complexión delgada.
- Rasgos faciales: tiene ojos verdes
- Cabello: negro y usa gafas graduadas blancas con patillas marrones.