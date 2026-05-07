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Buscan a Alfredo, desaparecido en Canarias

El rastro del hombre se perdió en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria
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La asociación SOS Desaparecidos ha activado de manera urgente una alerta tras la desaparición de Alfredo A.A, un hombre de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el 6 de mayo.

El rastro del hombre se perdió en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados y las autoridades locales.

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Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han difundido su descripción detallada para facilitar la identificación por parte de cualquier ciudadano que pueda aportar pistas relevantes sobre su ubicación actual.

Descripción física y datos clave del desaparecido

Según la ficha de búsqueda difundida por la plataforma ,Alfredo presenta las siguientes características físicas que pueden ayudar a reconocerla en espacios públicos o entornos de la geografía de Gran Canaria:

  • Estatura: mide entre 1,60/70 cm.
  • Complexión: complexión delgada.
  • Rasgos faciales: tiene ojos verdes
  • Cabello: negro y usa gafas graduadas blancas con patillas marrones.

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