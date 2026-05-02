Buscan a Luis Mariano, desaparecido en La Palma

La asociación SOS Desaparecidos ha activado de manera urgente una alerta tras la desaparición de Luis Mariano A. C., un hombre de 54 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado domingo, 26 de abril.
El rastro del varón se perdió en el municipio de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados y las autoridades locales.
Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han difundido su descripción detallada para facilitar la identificación por parte de cualquier ciudadano que pueda aportar pistas relevantes sobre su ubicación actual.
Descripción física y datos clave
Según la ficha de búsqueda difundida por la plataforma, Luis Mariano A. C. presenta las siguientes características físicas que pueden ayudar a reconocerlo en espacios públicos o entornos rurales de la geografía palmera:
- Estatura: mide aproximadamente 1,80 metros.
- Complexión: complexión normal.
- Rasgos faciales: tiene ojos marrones.
- Cabello: presenta pelo canoso y padece de calvicie parcial.
La importancia de estos rasgos es fundamental para acotar la búsqueda en el Valle de Aridane y zonas limítrofes, donde se centra actualmente el radio de acción de los operativos de localización.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
Desde las organizaciones de ayuda al desaparecido se insiste en que cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede provocar un giro en la investigación y conducir al paradero de Luis Mariano. La colaboración de los vecinos de La Palma es vital en estas primeras jornadas tras la pérdida de contacto.
Para cualquier información relacionada con este caso, se han habilitado los números de teléfono de asistencia las 24 horas: 649 952 957 y 644 712 806.
Asimismo, la ciudadanía puede ponerse en contacto a través del correo electrónico oficial de la asociación: info@sosdesaparecidos.es.
Canales de emergencia oficiales
Además de los contactos de la asociación, se recuerda que se puede dar aviso inmediato a través de los canales de seguridad del Estado: el 1-1-2 Canarias, la Guardia Civil (062) o la Policía Nacional (091).
El operativo de búsqueda se mantiene en alerta en la comarca oeste de la isla. Las autoridades solicitan la máxima difusión de la imagen del desaparecido para que el aviso llegue a todos los rincones del archipiélago, facilitando así una pronta resolución de este suceso en Los Llanos de Aridane.