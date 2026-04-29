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Buscan a Yeray Moisés, desaparecido en Tenerife

SOS Desaparecidos especifica que se trata de una persona con alta vulnerabilidad
Yeray Moisés, desaparecido en Tenerife. | SOS Desaparecidos
Buscan a Yeray Moisés, desaparecido en Tenerife. | DA
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SOS Desaparecidos ha activado una alerta tras la desaparición de Yeray Moisés Q. M., un hombre de 33 años y de “alta vulnerabilidad” cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes, 27 de abril de 2026, cuando fue visto por última vez, en Santa Cruz de Tenerife.

Descripción física y datos clave

Según la ficha de búsqueda difundida, Yeray Moisés presenta las siguientes características físicas para facilitar su identificación:

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  • Estatura: 1,75 metros aproximadamente.
  • Complexión: 85 kilos de peso.
  • Rasgos: pelo negro y ojos marrones.
  • Identificativos: presenta varios tatuajes en su cuerpo.
  • Vestimenta: en el momento de su desaparición vestía pantalón negro y camisa azul clara.

El vehículo: un dato crucial para la búsqueda

Uno de los elementos fundamentales para dar con su paradero es el coche que utiliza habitualmente. Se trata de un Fiat con matrícula 8486 LYV.

Desde SOS Desaparecidos insisten en que cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser vital para resolver el caso (868 286 726).

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