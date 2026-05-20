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La ‘pesadilla’ de un hombre que vendía su coche en Canarias: sufre un “mata león”

Sustrajeron a la víctima 3.000 euros en efectivo, un teléfono móvil y las llaves de una moto
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La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas,  ha logrado esclarecer el robo con violencia de dinero en efectivo y diversos  objetos personales ocurrido en el municipio de La Aldea de San Nicolás.  

Según el testimonio recabado de la víctima, durante el encuentro con los dos presuntos autores comenzaron a dilatar la compraventa de un vehículo con evasivas. En un momento dado, uno de ellos se situó a espaldas de la víctima  y ejecutó la conocida técnica de estrangulamiento denominada “mata león”,  con la intención de inmovilizarle y sustraerle sus pertenencias.  

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Pese a la violencia del ataque, la víctima logró zafarse inicialmente de la  agresión. Sin embargo, en el transcurso del forcejeo, uno de los individuos  esgrimió un arma blanca e intentó apuñalarle, lo que finalmente llevó al  agente a desistir de su resistencia y a entregar sus efectos personales para  salvaguardar su integridad física.  

A partir de ese momento, la Guardia Civil inició una rápida y eficaz  investigación, tras la descripción facilitada por la víctima a los agentes, hecho  clave para su posterior identificación, consiguiendo que la víctima mientras  se encontraba con los agentes reconociera mediante fotografías a uno de los  presuntos autores.  

Tras su identificación, los agentes del Puesto de La Aldea procedieron, a  primera hora del pasado 1 de mayo, a la detención de uno de los presuntos  autores. Conforme avanzaban las pesquisas, los investigadores lograron  identificar al segundo implicado, quien resultó ser menor de edad,  efectuándose su detención al mediodía. 

Gracias a la rápida actuación de los agentes, se consiguió la detención de  los presuntos autores y se pudo recuperar parte del dinero sustraído (1.400  euros).  

Las diligencias fueron remitidas la Plaza número 3, del Tribunal de Instancia  (Sección de Instrucción) de Santa María de Guía en funciones de guardia y a  la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Menores). 

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