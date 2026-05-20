La ‘pesadilla’ de un hombre que vendía su coche en Canarias: sufre un “mata león”

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, ha logrado esclarecer el robo con violencia de dinero en efectivo y diversos objetos personales ocurrido en el municipio de La Aldea de San Nicolás.
Según el testimonio recabado de la víctima, durante el encuentro con los dos presuntos autores comenzaron a dilatar la compraventa de un vehículo con evasivas. En un momento dado, uno de ellos se situó a espaldas de la víctima y ejecutó la conocida técnica de estrangulamiento denominada “mata león”, con la intención de inmovilizarle y sustraerle sus pertenencias.
Pese a la violencia del ataque, la víctima logró zafarse inicialmente de la agresión. Sin embargo, en el transcurso del forcejeo, uno de los individuos esgrimió un arma blanca e intentó apuñalarle, lo que finalmente llevó al agente a desistir de su resistencia y a entregar sus efectos personales para salvaguardar su integridad física.
A partir de ese momento, la Guardia Civil inició una rápida y eficaz investigación, tras la descripción facilitada por la víctima a los agentes, hecho clave para su posterior identificación, consiguiendo que la víctima mientras se encontraba con los agentes reconociera mediante fotografías a uno de los presuntos autores.
Tras su identificación, los agentes del Puesto de La Aldea procedieron, a primera hora del pasado 1 de mayo, a la detención de uno de los presuntos autores. Conforme avanzaban las pesquisas, los investigadores lograron identificar al segundo implicado, quien resultó ser menor de edad, efectuándose su detención al mediodía.
Gracias a la rápida actuación de los agentes, se consiguió la detención de los presuntos autores y se pudo recuperar parte del dinero sustraído (1.400 euros).
Las diligencias fueron remitidas la Plaza número 3, del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción) de Santa María de Guía en funciones de guardia y a la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Menores).