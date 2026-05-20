Fiestas del Valle de Arriba: el esperado regreso de una tradición que paraliza Santiago del Teide

Santiago del Teide se viste de gala para una de sus citas más emotivas y multitudinarias del año. La tranquila localidad de Valle de Arriba celebra este fin de semana sus esperadas fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Valle y la Virgen de la Estrella. Un evento que se prolongará desde el viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo, y que promete congregar a miles de devotos, vecinos y visitantes de toda la isla de Tenerife en torno a un despliegue único de fe, música y hermandad.
El núcleo sureño ha diseñado una programación que equilibra a la perfección el fervor religioso con el ocio para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de actos tradicionales profundamente arraigados en el municipio, siendo el punto álgido la emblemática y conmovedora Rogativa del Señor del Valle a Los Baldíos, una manifestación de devoción popular que define la identidad de este pueblo.
Fiestas del Valle de Arriba: horarios y el inicio de la Bajada el viernes 22 de mayo
El pistoletazo de salida de las Fiestas de Valle de Arriba tendrá lugar el viernes 22 de mayo con uno de los traslados más solemnes del calendario. A partir de las 19:30 horas, se iniciará la subida del Santísimo Cristo del Valle desde la Parroquia de San Fernando Rey, ubicada en el casco de Santiago del Teide, con rumbo directo hacia la Ermita de Santiago Apóstol. Este trayecto marca el inicio oficial de los festejos y congrega a los primeros fieles en las zonas de paso habituales.
Al finalizar el recorrido religioso, el protagonismo pasará al folklore y la música popular canaria. La jornada de apertura contará con la actuación del reconocido grupo Cherfe-Chinyero, encargado de amenizar los primeros compases de la noche. Posteriormente, el ambiente festivo se trasladará a la plaza con un multitudinario brindis vecinal y un baile que estará comandado por el artista David Pérez, garantizando el ocio nocturno en esta primera jornada de celebraciones.
Sábado de fuego, misas solemnes y grandes orquestas en el sur de Tenerife
El sábado 23 de mayo la actividad se concentrará en horario vespertino y nocturno. La gran misa en honor al Santísimo Cristo del Valle y la Virgen de la Estrella comenzará rigurosamente a las 21:00 horas. La eucaristía estará oficiada por el párroco D. Víctor Manuel Fernández Suárez y contará con el acompañamiento musical, una vez más, del grupo Cherfe-Chinyero, aportando solemnidad al encuentro mariano.
Inmediatamente después, las calles de la localidad se iluminarán con la procesión Magna por el recorrido de costumbre. En este acto institucional y religioso se darán cita las principales autoridades municipales del Ayuntamiento de Santiago del Teide, los cargadores, los fieles y las melodías de la Banda Municipal de Santiago del Teide. Durante el trayecto, los cielos del sur tinerfeño se encenderán con una espectacular exhibición pirotécnica firmada por la prestigiosa compañía Canary Fiestas. La noche cerrará por todo lo alto con una gran verbena popular amenizada por la conocida orquesta Maraury Band, que promete hacer bailar a los asistentes hasta altas horas de la madrugada.
El día grande: la tradicional Rogativa de Los Baldíos del domingo 24 de mayo
El domingo 24 de mayo se reserva para el acto más emotivo, conmemorativo e histórico del fin de semana. A partir de las 11:00 horas, dará comienzo la tradicional Rogativa del Santísimo Cristo del Valle hasta la zona del Calvario de Los Baldíos. Este trayecto rememora las peticiones ancestrales de los agricultores de la comarca y destaca por la enorme marea humana que acompaña a la imagen a través de los senderos locales.
Una vez la comitiva llegue a su destino en Los Baldíos, se celebrará la Santa Misa al aire libre antes de emprender el camino de regreso hacia la ermita de origen. Tras el esfuerzo físico de la caminata, la organización ha preparado un gran almuerzo de confraternidad para todas las personas asistentes, un espacio ideal para compartir anécdotas y estrechar lazos comunitarios. La tarde dominical estará amenizada por el popular ritmo y los bailes de Luis Deseda, un clásico de las fiestas del archipiélago.
Lunes 25 de mayo: fin de fiesta y regreso del Cristo a San Fernando Rey
El broche de oro a estos intensos cuatro días de actividad en Santiago del Teide se pondrá el lunes 25 de mayo. Los actos comenzarán a las 18:00 horas con la última celebración de la eucaristía en el templo provisional. Al término de la misa, se procederá a la tradicional bajada del Santísimo Cristo del Valle de regreso a la Parroquia de San Fernando Rey. Este acto de despedida cierra las Fiestas de Valle de Arriba hasta el próximo año, dejando tras de sí un fin de semana de reencuentros, tradición y máxima participación vecinal.