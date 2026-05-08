Identificada una pareja en Telde por arrojar una bolsa con seis cachorros desde un coche

La Policía Local de Telde (Gran Canaria) ha identificado a una hombre de 40 años y a una mujer de 27 a los que les achaca un presunto delito de abandono y maltrato animal al lanzar por la ventana de un coche una bolsa con seis cachorros para deshacerse de ellos.
Así lo ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa en la que agrega que la investigación comenzó después de un vecino localizara el pasado 14 de abril a los animales en el barrio de Ojos de Garza.
El hombre paseaba a su perro cuando escuchó llantos procedentes del arcén de la vía y al acercarse encontró una bolsa de plástico negra abandonada con seis cachorros de apenas unos días de vida envueltos en dos mantas, rescatándolos y dando aviso a las autoridades.
Por su parte, los agentes realizaron las pesquisas necesitas y comprobaron cómo un vehículo se detenía momentáneamente en la zona y arrojaba la bolsa desde la ventanilla del conductor.
El coche fue identificado como un Renault Megane gris, cuyo titular declaró haberlo cedido a otra persona. A partir de ahí, la Policía Local de Telde logró identificar a una pareja del municipio de Ingenio como presuntos responsables.
Ambos fueron citados en dependencias policiales, donde negaron inicialmente los hechos asegurando que habían encontrado a los animales y que intentaron entregarlos en un centro de protección animal.
Sin embargo, las gestiones realizadas desmintieron esta versión, ya que el personal del centro negó que dichas personas acudieran con los perros. Además, los indicios apuntan a una posible vinculación previa de los investigados con los animales.
De igual modo, junto a los cachorros también se encontró posteriormente a su madre y otros dos perros más, todos ellos abandonados.
Tres de los cachorros fallecieron
Los perros fueron trasladados al albergue municipal, donde recibieron atención veterinaria. A pesar de la rápida intervención, dos de ellos fallecieron esa misma noche y otro de ellos a los pocos días, debido al estado de debilidad en el que se encontraban.
Según el atestado policial, los animales fueron abandonados en una bolsa cerrada, sin ventilación, lo que supuso un grave riesgo para su vida, agravado por las condiciones ambientales y su extrema vulnerabilidad por la corta edad. De no haber sido rescatados por el ciudadano, las posibilidades de supervivencia habrían sido prácticamente nulas para todas las crías.
Con todo, la Policía Local concluye que existen indicios suficientes de un presunto delito de abandono y maltrato animal, tipificado en los artículos 340 bis y 340 ter del Código Penal.
Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Telde, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales correspondientes. Los presuntos autores ya han pasado a disposición judicial, si bien actualmente no existe todavía una sentencia firme sobre los hechos investigados.