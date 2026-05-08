Google cambia las reglas: así puedes añadir a DIARIO DE AVISOS a tus fuentes preferidas de búsqueda en móvil y PC

España es uno de los nuevos países en recibir la última gran actualización del buscador de Google, una novedad que otorga a los usuarios un control mucho más directo sobre la información que consumen a diario.
A través de la nueva herramienta denominada Fuentes Preferidas, ya es posible priorizar a DIARIO DE AVISOS para que sus noticias, reportajes y la actualidad de Canarias aparezcan de forma destacada en las búsquedas habituales de nuestros lectores en sus dispositivos móviles o de escritorio.
Esta funcionalidad, que ya se encuentra totalmente operativa tras un despliegue gradual, busca ofrecer una navegación adaptada a los intereses de cada persona. Según datos de Google, los lectores tienen el doble de probabilidades de acceder al DIARIO si lo han marcado previamente como fuente preferida.
Cómo añadir a DIARIO DE AVISOS como fuente preferida
El proceso es sencillo y permite que el sistema algorítmico de Google aprenda cuáles son tus medios de confianza. Aquí te explicamos los pasos para que no te pierdas nada de lo que publicamos en el Decano de la Prensa Canaria:
- Realiza una búsqueda: Entra en Google (ya sea en el navegador de tu móvil o en tu ordenador) y realiza una búsqueda sobre cualquier tema de actualidad en Tenerife o Canarias.
- Localiza el icono de estrella: En la sección de “Noticias destacadas” (Top Stories). Verás un icono con forma de estrella o un botón de configuración a la derecha del encabezado.
- Gestiona tus fuentes: Al pulsar sobre él podrás buscar y seleccionar DIARIO DE AVISOS dentro de tu lista de fuentes preferidas.
- Actualiza tus resultados: Una vez seleccionado, Google comenzará a mostrar con mayor frecuencia nuestras noticias en la sección específica “De tus fuentes” y en los primeros puestos de los resultados destacados.