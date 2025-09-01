La 1, cadena pública líder en Canarias por cuarto mes consecutivo

La 1 de TVE continúa sumando éxitos en Canarias. La cadena cierra agosto siendo la cadena pública más vista en las islas. Pese al bajo consumo televisivo que caracteriza este mes, La 1 renueva liderazgo por cuarto mes consecutivo con un 6.6 de share, según los datos de Kantar Media.
La cadena se consolida en las islas gracias a espacios como la final del Grand Prix Verano que ganó San Sebastián de La Gomera y que cosechó su máximo de audiencia de la temporada con más de un millón de espectadores de media y un 13,8% de cuota de pantalla llegando a acumular 2,9 millones de espectadores únicos en la cadena pública. En Canarias llegó a alcanzar un 20,4% de share y 89 mil espectadores de media. Buena acogida también en La 1 del Programa Especial de La Candelaria, conducido por la periodista Raquel Falcón.
Unos resultados que confirman la tendencia al alza de la cadena a nivel nacional. La 1 de TVE ha consigue su mejor agosto no olímpico desde el año 2011 con un 10.4% de share. Un éxito que se sustenta en los récords de audiencia La Hora de La 1, Mañaneros 360, Malas Lenguas y Telediarios, a los que se incorpora a partir de hoy la periodista Pepa Bueno.
También suma en La 1 Valle Salvaje, La promesa, Viaje al centro de la tele con sus tiras en el access y en los fines de semana y las emisiones de las etapas de La vuelta.
La 1 de TVE también cosecha en agosto muy buenos datos en el prime time. Al éxito del Grand Prix, se suman los de Dog House, las emisiones de cine en los contenedores Somos Cine y La película de la semana y las noches temáticas de Viaje al centro de la tele.