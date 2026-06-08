Fátima Hernández, doctora en Biología: “Las especies invasoras son terribles y difíciles de erradicar”

La tinerfeña María Fátima Hernández Martín es doctora en Biología por la Universidad de La Laguna (ULL) y entre 2013 y 2025 ocupó el cargo de directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (MUNA). Previamente, como conservadora-responsable de la sección marina del centro, lideró proyectos de investigación sobre fauna pelágica del Atlántico, así como proyectos de divulgación. Ha participado en diversas campañas oceanográficas, que han generado publicaciones científicas, tanto en revistas nacionales como internacionales. Ha sido miembro de tribunales de oposiciones, ha dirigido varias tesis doctorales e impartido seminarios, cursos y conferencias. Es autora de dos libros, de capítulos en varias obras y de prólogos en otras. Ha participado en programas de diversos medios de comunicación audiovisuales y ha publicado en la prensa escrita extensos artículos de divulgación. Directora de la revista científica Vieraea (desde agosto de 2016) es miembro del Comité Científico Internacional de la Revista de la Academia Canaria de Ciencias.
-Gratificante tu etapa en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no es cierto?
“Sí, mucho. Sobre todo, por la institución y porque conté con la ayuda de un equipo extraordinario, científico y técnico. Se desarrollaron interesantes exposiciones para todo tipo de públicos, actividades que unían disciplinas y toda suerte de proyectos de investigación, algunos de los cuales continúan, sobre biodiversidad y geodiversidad de Canarias y la región macaronésica, en concreto con sus valiosas colecciones como protagonistas esenciales”.
-¿Cuál es la joya del Museo? Si es que se puede destacar alguna en particular.
“No se puede decir que exista una joya en concreto”.
-Ah, vale.
“No, lo digo porque contamos con numerosas piezas expuestas que resultan únicas. Y si me pusiera a detallar, no acabaría nunca”.
-Pero…
“Pero sí quisiera destacar el material tipo (relacionado con especies que se describen, patrimonio mundial) y que custodiamos: las impresionantes salas marinas, los curiosos fósiles de Canarias, la espléndida colección de avifauna, el valioso herbario de botánica”.
-¿Qué nos dices a los que no hemos visitado el museo?
“Que se llevarían muchas sorpresas con lo que está expuesto en él, con lo que se cuenta y cómo se representa, además de la calidad de lo custodiado. Se trata de un lugar de conocimiento de patrimonio natural donde se disfruta aprendiendo sobre variadas temáticas. Un lugar que invita a volver”.
-Fátima, ¿interesan los museos al público? ¿Aumentan las visitas?
“Los museos, en la actualidad, juegan un papel fundamental, por cierto alejados de los conceptos arcaicos de los museos del siglo XIX. Cada día, sus pasillos y salas se llenan de estudiantes, de turistas, de colectivos, de grupos variados. Los museos modernos investigan, exhiben, conservan, divulgan y apoyan los programas de educación reglada, abarcando temáticas colaterales que se explican de manera sencilla a partir de nuestras colecciones (amplias y diversas) bajo variados formatos, como talleres y charlas”.
-Eso también me parece muy interesante.
“Yo quiero destacar las colecciones que en muchos casos ayudan a solventar problemas preocupantes relativos al cambio climático, la contaminación, los patógenos, la agricultura. Las colecciones de ciencias naturales han pasado a ocupar un papel relevante en proyectos de investigación. Yo diría que fundamental”.
-¿Se interesan, desde fuera de las islas, por esta actividad?
“El MUNA atiende peticiones constantes que se reciben de eminentes científicos externos para consultar estas colecciones, a fin de realizar exhaustivas comparaciones de material, series fotográficas, complejos estudios taxonómicos, detallados y minuciosos dibujos científicos. Y también nos llevamos, incluso con frecuencia, la sorpresa de descubrir especies nuevas, tras intensas y arduas revisiones del material almacenado”.
-¿Y en cuanto al número de visitantes?
“Ha subido la asistencia, por supuesto”.
-Como bióloga marina, ¿esperas todavía muchas sorpresas en los mares canarios?
“Mira, a pesar de los numerosos estudios, se conoce poco del océano, en especial de las grandes profundidades. Canarias, además, es un lugar privilegiado para investigar el mar por los equipos profesionales existentes y por el reto que suponen los misterios que aún guardan sus profundidades. En el caso del plancton marino, tema de mi tesis doctoral, queda mucho por descubrir de esa enigmática y poco divulgada comunidad, así como vindicar su papel clave en la ecología marina (captación de CO2, exhalación de oxígeno a la atmósfera, etcétera)”.
-Vamos a entrar en un tema espinoso. El de las especies invasoras, tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué tienes que contarme?
“Es terrible. Hay que insistir en estrictos controles y en continuos programas de concienciación ciudadana”.
-Parece que no será suficiente, Fátima.
“Las islas son territorios extremadamente frágiles, sensibles, muy propensas a ser afectadas por los daños que sobre la fauna y la flora insular llevan a cabo las especies invasoras que, una vez “acomodadas”, permíteme la expresión, son difíciles de erradicar, desplazando y compitiendo con la biota local. Es el caso de las ardillas en Fuerteventura, las culebras californianas en Gran Canaria e incluso las noticias que se han publicado sobre las avispas asiáticas, por citar los ejemplos más conocidos. La ciudadanía debe conocer esta problemática y lo que conlleva, incluso en la transmisión de patógenos, por cierto tan de actualidad”.
(Intento salirme del guion, preguntando a la doctora Fátima Hernández sobre temas que no son de su especialidad, pero rehúsa contestar. Me refiero a la momia no devuelta por Madrid, o a la polémica exhibición en museos de seres humanos fallecidos. Comprendo su silencio y paso a otra faceta de Fátima, su fascinación por la pintura de Óscar Domínguez, nuestro surrealista universal, sobre el que ha dictado algunas conferencias, según creo recordar. Le comento que mucha obra de Picasso y de Chirico está pintada por Óscar. Cuentan que, una vez, en París, expuso Chirico y que la obra exhibida era toda de Óscar. Pero Fátima también es prudente en la respuesta).
“Agradezco que me consideres especialista en Óscar, pero no lo soy. He impartido las conferencias que me han solicitado sobre su figura, y también intentado –a mi manera— vincular la obra de Domínguez con elementos de fauna, flora y gea del paisaje canario, hallados en su pintura, que me han llamado la atención. Pero reconozco que después de haber estudiado su obra sí que me parece fascinante”.
-Me han dicho que preparas una novela. ¿De qué va?
“Sí, además de impartir conferencias, me he propuesto escribir una novela”.
-Pues cuéntame.
“De momento, tengo sólo un esbozo, lo que llamo el esqueleto, la estructura, y no sé si la terminaré. Se trata de un proyecto complejo, que cocino a fuego lento. Es una mezcla de misterio, naturaleza, biología, viajes, arte e historia de Canarias”.
-¿Puedo conocer detalles?
“No, no puedes. Lamento no darte más información porque ya sabes que hay que dejar espacio para la intriga en estas cosas. Lo cierto es que, si al final considerase que no tiene calidad literaria e interés adecuado, la meteré en un cajón. Pero te puedo asegurar que habré disfrutado preparándola, consultando, leyendo, buscando…”.
-¿Echas de menos el museo, ahora que te has jubilado?
“Siempre se echa de menos el lugar donde has pasado tanto tiempo, tantos años y en especial a los compañeros. Pero los exdirectores nunca nos desvinculamos de la institución, o al menos eso me han dicho”.
(Ha sido un placer la charla con esta mujer culta, prudente, muy profesional, que dirigió de manera unánimemente reconocida el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife y dejó en él un importante legado en el transcurso de sus años de trabajo. Hablamos mucho más, pero serán temas que trataremos en otra ocasión. Por ejemplo, las publicaciones suyas en revistas de Alemania, de España, de Estados Unidos. O la colaboración del museo con la ULL. Otra vez será).