Dos heridos al descarrilar el tranvía de Tenerife tras impactar con una grúa

Una colisión entre un camión grúa y el tranvía de Tenerife ha provocado incidencias este lunes a la altura de la rotonda de Taco, pasado el puente de la antigua PepsiCola, en el entorno del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Según las primeras informaciones de la Policía Local, el impacto ha provocado el descarrilamiento del tranvía, por lo que se ha activado a los Bomberos, además de patrullas policiales, motoristas y una ambulancia. En un primer momento se ha reportado que dos personas han resultado heridas, aunque por ahora se desconoce la valoración sanitaria de los afectados.
El vehículo implicado ya está siendo retirado de la zona, mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar y se regula el tráfico en el entorno del accidente.
Retrasos y servicio interrumpido entre Taco y Chimisay
Desde Tranvía de Tenerife han informado de que, a consecuencia del accidente con un camión a la altura de Hospital La Candelaria, la Línea 1 circula con retraso.
La compañía ha comunicado que se mantiene el servicio únicamente entre los tramos Trinidad-Taco e Intercambiador-Chimisay, mientras que el trayecto entre Taco y Chimisay permanece sin servicio.
¡Atención, viajero! Por accidente con camión a la altura de Hospital La Candelaria, en estos momentos circulamos con retraso en Línea 1. Se mantiene servicio solo entre Trinidad-Taco e Intercambiador-Chimisay. Entre Taco – Chimisay sin servicio. Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/xYE9JANx9E— Tranvía de Tenerife (@tranviatenerife) June 8, 2026
“¡Atención, viajero! Por accidente con camión a la altura de Hospital La Candelaria, en estos momentos circulamos con retraso en Línea 1. Se mantiene servicio solo entre Trinidad-Taco e Intercambiador-Chimisay. Entre Taco-Chimisay sin servicio. Agradecemos su comprensión”, ha informado Tranvía de Tenerife.
El suceso ha generado retenciones y complicaciones en la movilidad en una zona especialmente transitada del área metropolitana.