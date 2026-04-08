‘Canarias al detalle’ explora en el MUNA la biodiversidad

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), en la capital tinerfeña, presentó este miércoles la exposición Canarias al detalle: la naturaleza del Archipiélago vista de cerca. Se trata de una propuesta invita al visitante a adentrarse en la biodiversidad de las Islas a través de una mirada diferente, centrada en los detalles más ocultos de la flora y la fauna.
El acto de presentación contó con la presencia, entre otras personalidades, del consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el director científico, Carlos Pallés, y el comisario de la exposición y director del Museo de Ciencias Naturales, Alejandro de Vera.
LO DESAPERCIBIDO
Acha explicó que la muestra “permite acercarse a la biodiversidad canaria desde una mirada curiosa e innovadora, poniendo el foco en aquellos detalles que normalmente pasan desapercibidos, pero que resultan fundamentales para entender la vida en las Islas”. “Esta propuesta -añadió- refuerza el compromiso de Museos de Tenerife con la divulgación científica, acercando al público el conocimiento sobre nuestros ecosistemas y las adaptaciones únicas de las especies que los habitan”.
El proyecto expositivo, que podrá visitarse hasta el 20 de junio, reúne una colección de imágenes de gran formato que revelan estructuras apenas perceptibles al ojo humano, siendo en algunos casos microscópicas, lo que permite identificar los organismos a los que pertenecen y comprender la función esencial que desempeñan.
Las piezas expuestas forman parte de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife y representan especies características de los distintos ecosistemas del Archipiélago. El recorrido abarca desde las profundidades oceánicas hasta las cumbres de la alta montaña, pasando por zonas litorales, tabaibales, bosques termófilos, laurisilva y pinares.
Canarias al detalle propone un itinerario que reproduce los distintos niveles de la biodiversidad, desde la variabilidad dentro de cada especie hasta la complejidad de los ecosistemas en los que se integran. Permite descubrir formas, estructuras y adaptaciones sorprendentes, mostrando cómo cada organismo ha desarrollado características específicas para sobrevivir en entornos insulares únicos. Se trata de una experiencia que combina divulgación científica y atractivo visual, invitando a observar la naturaleza desde una perspectiva más cercana y detallada. Para recabar más información, se puede consultar el sitio web www.museosdetenerife.org.