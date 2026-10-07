Farra y elrow construyen un parque temático para el cierre de verano

Tenerife uno vivirá este sábado uno de los grandes encuentros de música electrónica del otoño. Golf Costa Adeje acogerá una nueva edición de elrow Tenerife, una cita organizada de la mano de Farra World que reunirá a miles de personas durante nueve horas, desde las 15:00 hasta las 00:00 horas. Con el cartel ya anunciado y los preparativos avanzando en el recinto, la isla se prepara para volver a convertirse en escenario de una de las producciones más reconocibles del circuito internacional de la música electrónica.
A pocos días de su celebración, elrow Tenerife afronta la recta final de una jornada que tendrá como protagonistas no solo a sus artistas, sino también a la particular combinación de música, escenografía, personajes y participación del público que caracteriza a la marca. Golf Costa Adeje acogerá dos escenarios con identidades diferenciadas, Rowsmic Carnival y Nowmads, que permitirán recorrer durante toda la tarde y la noche distintos territorios del house y el techno contemporáneo. Las últimas entradas están disponibles a través de los canales oficiales de Farra World: www.https://farra.world/elrow/
La programación musical reunirá en Rowsmic Carnival a Ilario Alicante, Wade, Joris Voorn, Bastian Bux, AAT y Christian Bataglia. El escenario estará vinculado al imaginario cósmico y colorista de esta temática, con una propuesta visual de gran formato que acompañará la sucesión de sesiones a lo largo de la jornada.
En Nowmads, el protagonismo corresponderá a 6EJOU (live), Fatima Hajji, BIIA, Callush y DYNN. Este segundo espacio trasladará al público a un universo de inspiración nómada, construido a través de paisajes fantásticos, estructuras monumentales, personajes y diferentes elementos de performance. La existencia de dos escenarios permitirá que la experiencia cambie de forma constante en función del espacio elegido, tanto desde el punto de vista musical como visual.
Con nueve horas de programación por delante, el evento comenzará a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche. El horario está planteado para que el público pueda vivir una jornada completa en Golf Costa Adeje, desde las primeras sesiones de la tarde hasta los últimos compases de la noche, con una programación concebida para mantener el movimiento entre ambos escenarios.
Más allá de la música, uno de los elementos centrales de la propuesta será nuevamente el despliegue de producción que acompaña a las grandes citas de elrow. Performers, personajes, decorados, confeti, inflables y recursos audiovisuales formarán parte de una experiencia en la que el espacio se transforma y el público adquiere también un papel protagonista.
La celebración de este sábado supone además el regreso de elrow a Tenerife, reforzando la presencia de la isla dentro del recorrido internacional de la marca. Golf Costa Adeje volverá a convertirse así en punto de encuentro para miles de aficionados a la música electrónica procedentes de Tenerife, de otras islas y de distintos lugares de España que se desplazarán hasta el sur de la isla con motivo del evento.
La dimensión de la cita hará que la jornada se extienda más allá de los escenarios. La llegada y salida de miles de asistentes, la ocupación del recinto durante nueve horas y el despliegue técnico y artístico convertirán el próximo sábado en una jornada especialmente vinculada a la actividad cultural y de ocio del sur de Tenerife.
La organización recomienda al público consultar con antelación toda la información práctica relacionada con el acceso al recinto y planificar el desplazamiento con tiempo, especialmente ante la previsión de una elevada afluencia. Con la cita cada vez más próxima, la preparación de los asistentes se suma a los últimos trabajos necesarios para poner a punto Golf Costa Adeje de cara a la apertura de puertas.
El evento está organizado por elrow junto a Farra World y cuenta con el patrocinio de Promotur Islas Canarias, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje.