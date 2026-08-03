Dos escenarios y nueve horas de música: Elrow regresa a Tenerife

El fenómeno internacional Elrow vuelve a Tenerife el 10 de octubre con una edición que transformará el recinto de Golf Costa Adeje en un gran espacio de música, arte y espectáculo. La cita, que se celebrará entre las 15.00 y las 00.00 horas, contará con dos escenarios tematizados, Rowsmic Carnival y Nowmads, dos de las producciones más reconocidas del universo creativo de la marca. Se espera la asistencia de 20.000 personas.
Este miércoles se activa la preventa para las personas que se hayan registrado previamente y el jueves, la venta general. Todo el proceso se puede realizar a través del sitio web https://farra.world/elrow/.
ESCENOGRAFÍA
Como se ha apuntado, la edición de 2026 en el sur de la Isla ofrecerá dos experiencias completamente diferenciadas. Rowsmic Carnival, una de las temáticas más emblemáticas de Elrow, sumerge al público en un extravagante universo inspirado en un carnaval futurista donde personajes imposibles, confeti, inflables gigantes y una escenografía envolvente convierten la pista de baile en un auténtico espectáculo visual.
Nowmads propone un viaje imaginario a través de culturas nómadas y paisajes fantásticos, con decorados monumentales, artistas de performance y una puesta en escena que trasciende el concepto tradicional de festival. El line-up y el resto de novedades de esta edición se anunciarán próximamente.
Más allá de la programación musical, Elrow se ha consolidado como un referente del entretenimiento inmersivo. Cada una de sus propuestas combina sesiones de algunos de los mejores DJ internacionales con intervenciones teatrales, acrobacias, instalaciones artísticas y una producción audiovisual de gran formato, creando una experiencia única para el público.
La marca mantiene actualmente residencias en algunos de los principales destinos del mundo, entre ellos Ibiza, Madrid, Londres, Dubái, Las Vegas y Ámsterdam, además de desarrollar el exitoso formato itinerante Elrow Town.
Fundado en 2010 por Cruz y Juan Arnau, Elrow pertenece a la sexta generación de la familia Arnau, responsable de proyectos históricos de la música electrónica como Monegros Desert Festival y Florida 135. Desde Barcelona, la compañía ha revolucionado el sector del ocio con un modelo basado en la creatividad, la innovación y la producción de experiencias sensoriales, convirtiéndose en una de las marcas españolas con mayor proyección internacional de la industria del entretenimiento.
Con esta nueva fecha, Elrow vuelve a hacer de Costa Adeje y de la Isla un lugar de referencia para la música electrónica y el espectáculo inmersivo.