Gana entradas para el concierto de Pasión Vega en Tenerife, en el Festival Mar Abierto

DIARIO DE AVISOS te regala entradas para disfrutar de Pasión Vega en concierto el próximo domingo 11 de octubre de 2026 en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), dentro de la programación del Festival Mar Abierto.
Para ello, se desarrollará un sorteo en su sitio web de acuerdo con las siguientes bases:
1. Requisitos de participación
Podrán optar al premio las personas físicas residentes en España y mayores de 18 años, con excepción de los empleados de Canaria de Avisos, S.L. o de Diario de Avisos Digital, S.L.U., así como sus familiares directos en primer grado.
Los participantes deberán facilitar a DIARIO DE AVISOS información veraz y acreditar su identidad con DNI o documento equivalente para recibir o retirar el premio.
2. Mecánica y calendario
Los lectores que deseen participar deberán rellenar el formulario habilitado en esta página, aceptando de forma expresa las presentes bases.
- Apertura de participación: Lunes, 5 de octubre de 2026.
- Cierre de participación: Jueves, 8 de octubre de 2026, a las 10:00 h (hora canaria).
3. Selección de ganadores y premio
- El sorteo se realizará mediante un generador aleatorio informático el 8 de octubre de 2026 a partir de las 11:30 h (hora canaria) entre todos los registros válidos. El resultado será inapelable.
- Se elegirán DOS (2) personas ganadoras y DOS (2) suplentes.
- Cada ganador/a obtendrá DOS (2) entradas individuales para el concierto. El premio no incluye en ningún caso gastos de desplazamiento, alojamiento ni dietas, y no podrá ser canjeado por su valor en metálico ni por ningún otro producto o servicio.
- Los ganadores serán notificados el mismo 8 de octubre vía correo electrónico o SMS según los datos de contacto facilitados. Si en el plazo de 8 horas tras la notificación no se obtuviese confirmación de aceptación, el premio pasará al primer suplente (y sucesivamente al segundo con idéntico margen). En caso de no localizar a ninguno, el premio quedará desierto.
4. Entrega del premio
DIARIO DE AVISOS remitirá las entradas digitales al correo electrónico registrado por cada premiado/a una vez verificada su identidad.
5. Exención de responsabilidad e incidencias del evento
DIARIO DE AVISOS actúa exclusivamente como entidad difusora y promotora del presente sorteo promocional, siendo totalmente ajena a la producción, organización y desarrollo del Festival Mar Abierto y del concierto de Pasión Vega.
En consecuencia, DIARIO DE AVISOS queda eximida de cualquier responsabilidad derivada de:
- Modificaciones en el cartel, horarios, fecha o ubicación del evento por decisión del promotor o del recinto.
- Aplazamiento, suspensión o cancelación definitiva del concierto por causas técnicas, meteorológicas, de fuerza mayor o ajenas a la organización del medio.
- En caso de cancelación o aplazamiento definitivo del evento, DIARIO DE AVISOS no estará obligada a sustituir las entradas por otro evento ni a indemnizar o compensar económicamente a los ganadores por ningún concepto.
6. Protección de datos personales
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), se informa a los participantes de que los datos facilitados serán tratados bajo la corresponsabilidad de Canaria de Avisos, S.L. y Diario de Avisos Digital, S.L.U. con la única finalidad de gestionar su participación en el sorteo, la comunicación y entrega del premio.
La aceptación del premio conlleva la autorización expresa para la publicación del nombre, apellidos e imagen del ganador en las ediciones impresa y digital de DIARIO DE AVISOS, así como en sus perfiles oficiales en redes sociales, con fines informativos y promocionales vinculados al sorteo, sin devengo de remuneración adicional.
Los interesados podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición remitiendo una comunicación por escrito, acompañada de copia de su documento de identidad, a la dirección de correo habilitada: lopd@diariodeavisos.com
7. Aceptación de las bases y reserva de derechos
La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de la totalidad de las presentes bases. DIARIO DE AVISOS se reserva el derecho de anular o descalificar las participaciones de cualquier usuario que altere o intente alterar el normal desarrollo del sorteo, utilice medios fraudulentos o proporcione datos falsos o inexactos.