Vuelve la Fiesta del Cine a Canarias: fechas y entradas a 3,50€

La Fiesta del Cine vuelve a Canarias este mes de octubre con una nueva oportunidad para disfrutar de las películas de la cartelera a un precio reducido. Durante cuatro días, las entradas costarán desde 3,50 euros en los cines adheridos del Archipiélago.
La XXVII edición de esta iniciativa se celebrará entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026, unas fechas que ya figuran oficialmente en el convenio publicado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
La promoción llegará en plena cartelera de otoño, en la que actualmente destacan títulos como ‘La bola negra’, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que puede verse estos días en salas de Canarias como Multicines Tenerife, en La Laguna, o Artesiete Las Terrazas, en Gran Canaria.
También han llegado este mes a las salas propuestas como ‘Digger’, de Alejandro G. Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise; ‘Verity: La sombra de un engaño’, ‘Lucky Strike’, ‘Nuda Propiedad’, ‘Coyote vs ACME’ o ‘La familia dino’, algunas de ellas presentes ya en la cartelera canaria.
Además, antes de que comience la Fiesta del Cine están previstos nuevos estrenos, por lo que la oferta disponible entre el 19 y el 22 de octubre dependerá finalmente de la programación que mantenga cada complejo cinematográfico.
Doce cines de Canarias participan
Según la relación oficial disponible para esta edición, 12 complejos cinematográficos de Canarias participan en la Fiesta del Cine, repartidos entre Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma.
En Gran Canaria se encuentran Cine Yelmo Las Arenas, OCINE Premium 7 Palmas, Cine Yelmo Vecindario, Cine Yelmo Alisios y Artesiete Las Terrazas.
En Lanzarote participan Multicines Atlántida, en Arrecife, y Multicines Deiland, en San Bartolomé, mientras que en Fuerteventura se suma Cine Yelmo Fuerteventura, situado en Caleta de Fuste.
En Tenerife, los complejos incluidos son Cine Yelmo Villa La Orotava, Multicines Tenerife, en La Laguna, y Cine Yelmo Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife.
Finalmente, en La Palma participa el Teatro Cine Chico, en Santa Cruz de La Palma.
De esta manera, Gran Canaria concentra cinco de las doce salas adheridas, siendo la isla con mayor número de complejos participantes. En la relación actualmente publicada no aparecen cines de La Gomera ni El Hierro.
Entradas por 3,50 euros
El principal atractivo de la Fiesta del Cine será nuevamente el precio. La entrada general partirá de 3,50 euros, aunque determinados formatos o salas podrán incorporar suplementos.
Las sesiones en 3D, salas premium, butacas especiales o formatos como 4D pueden tener un coste superior dependiendo de las condiciones de cada empresa.
OCINE, por ejemplo, establece para esta edición entradas desde 3,50 euros en sus cines estándar y desde 4,90 euros en sus complejos Premium y Urban.
También pueden aplicarse gastos adicionales en función de la plataforma utilizada para comprar las entradas.
Ya no es necesario acreditarse
Los espectadores tampoco tendrán que realizar ningún registro previo para beneficiarse de la promoción.
A diferencia de las primeras ediciones de la Fiesta del Cine, ya no es necesario solicitar una acreditación ni descargar ningún documento. Bastará con comprar directamente la entrada para alguna de las películas incluidas en la cartelera del cine elegido durante los cuatro días de la campaña.
La promoción estará disponible tanto en las taquillas físicas como a través de las páginas web y aplicaciones de los cines participantes.
Cuándo salen a la venta
Aunque la Fiesta del Cine arrancará el lunes 19 de octubre, las entradas podrán comprarse varios días antes.
La venta anticipada comenzará el miércoles 14 de octubre, tanto por internet como en taquillas y cajeros de los propios complejos.
La promoción se mantendrá durante cuatro jornadas consecutivas: lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre.
La Fiesta del Cine alcanza este otoño su XXVII edición, consolidada como una de las principales campañas del sector cinematográfico para incentivar la asistencia del público a las salas.