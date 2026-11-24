Mares ha abierto el plazo de presentación de propuestas conjuntas de programación cultural para 2027. Se trata del programa de acceso a la cultura que gestiona el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), en coordinación con las corporaciones insulares y locales. Mediante un catálogo de más de 900 producciones artísticas de las Islas inscritas en el programa, cabildos y ayuntamientos podrán diseñar parte de su agenda cultural para el próximo ejercicio.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2027, mientras que las actividades programadas podrán desarrollarse entre el 18 de enero y el 30 de diciembre de ese mismo año. Como requisito, deberá existir un plazo mínimo de dos meses entre la presentación de cada solicitud y la fecha prevista para la ejecución de la actividad.
Para su ejecución, Mares asume el 70% de los cachés artísticos de la programación escogida conjuntamente, además de los gastos correspondientes a los viajes interinsulares de los equipos artísticos y técnicos, así como al transporte de escenografías, instrumentos y demás elementos necesarios para el desarrollo de los espectáculos. Por su parte, las administraciones coorganizadoras se encargan del 30% restante de los cachés, junto con los gastos derivados de los traslados internos, el alojamiento y las necesidades técnicas de las representaciones.
Este modelo de colaboración permite sumar recursos y esfuerzos entre instituciones públicas canarias para favorecer la programación cultural y facilitar la circulación de propuestas artísticas canarias por el conjunto del territorio.
Para ello está a disposición de las entidades en el sitio web mares.icdcultural.org un catálogo integrado actualmente por 916 espectáculos (586 de artes escénicas y 330 de música), pertenecientes a 433 empresas registradas en el programa.
En la misma web de Mares, donde está alojado el catálogo de espectáculos y directorio artístico-empresarial, se encuentran también las normas de funcionamiento, así como una guía de ayuda en el área privada, con toda la información necesaria para el diseño de propuestas. Asimismo, para resolver cualquier duda o recibir información adicional, las administraciones podrán dirigirse al correo electrónico mares@icdcultural.org.