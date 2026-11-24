Los Premios Réplica 2026 ya tienen finalistas. Un total de 21 espectáculos de teatro y danza optarán a los reconocimientos de esta edición, en la que tres producciones concentran 25 de las 52 nominaciones. (Des) desestructurados, de unahoramenos Producciones, encabeza la relación con nueve candidaturas, seguida de El último presidente, de Crescénica, y Sáhara, la barca del desierto, también de unahoramenos Producciones, con ocho cada una.
Junto a estas tres producciones, la relación de finalistas incluye propuestas de compañías como Delirium Teatro, Laboratorio Escénico, Auditorio de Tenerife, byPass Teatro, 2RC Teatro, Gaviera, El Gato Engrifao, Atlante Cultura y Teatro, La Inasible, Cara a Cara Producciones, Ángulo Producciones y Aranza Coello Cía.
La Asociación de Empresas de Teatro de Canarias (Réplica) dio a conocer este lunes en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife los nombres de los profesionales y compañías que competirán por unos premios que reconocen la creación escénica del Archipiélago.
La presentación contó con la participación de Guillermo Martínez, consejero delegado de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias (ICDC); José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife; Israel Reyes, presidente de la Asociación Réplica; Beatriz Bello, presidenta de la asociación PiedeBase, y Luis O’Malley, presidente de la Escuela de Actores de Canarias.
José Carlos Acha destacó la vitalidad de las artes escénicas canarias y aseguró que “la calidad, el esfuerzo y la aceptación de las producciones tienen como resultado final los Premios Réplica”, mientras que Guillermo Martínez puso el acento en la gala del 1 de diciembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria como una oportunidad para reconocer “el talento de todos los artistas y compañías que luchan diariamente por sacar adelante sus producciones”.
La colaboración entre teatro y danza también estuvo presente en las intervenciones. “Nos hemos propuesto ir con la danza de la mano, tenemos los mismos objetivos que defender”, afirmó Israel Reyes, quien defendió que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en las Islas.
Beatriz Bello insistió en que “como sector tenemos que ir unidos para crear un bloque fuerte” y por su parte Luis O’Malley agradeció la concesión unánime del Premio Réplica de Honor a la Escuela de Actores de Canarias, coincidiendo con el 50º aniversario de la institución. “Es muy importante para hermanarnos y dar constancia de que es rara la compañía que no tenga gente que se haya formado en la Escuela de Actores de Canarias”, aseguró.
La danza vuelve a tener presencia en esta edición con cuatro producciones finalistas al Mejor Espectáculo de Danza: Capítulo 1: Arde Épica, de Reinaldo Ribeiro; Peces borrosos, de Carmen Fumero Cía.; Frágil, de Teatro Victoria / Cía. Nómada, y Liberté, de la Compañía Flamenca Rocío Pozo.
En la categoría de Mejor Intérprete de Danza competirán Roberto Torres Rodríguez; Carmen Fumero y Dácil González. La incorporación de estas categorías, desarrolladas en colaboración con la asociación PiedeBase, amplía el reconocimiento a las diferentes expresiones escénicas que se desarrollan en Canarias.