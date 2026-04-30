El Mar Abierto celebra desde mañana sus 20 años con otros tantos conciertos

El Festival Mar Abierto presentó este miércoles su vigésima edición, que contará con 20 conciertos en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, protagonizados por 11 artistas. La organización prevé superar los 25.000 asistentes, consolidando así el posicionamiento del festival dentro del calendario cultural de Canarias.
La programación contará con las propuestas de Luz Casal, Marta Sánchez, Pablo López, Víctor Manuel, Bebe, José Mercé, Ainhoa Arteta, Pasión Vega, Silvia Pérez Cruz, Sole Giménez y el espectáculo This is Michael, configurando una edición diversa que combina grandes voces, proyectos consolidados y espectáculos pensados para todos los públicos.
Estos y otros detalles se expusieron ayer en el Cabildo de Gran Canaria, en un acto que contó con la participación del consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa; el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, y el director de Mar Abierto Producciones, Jairo Núñez.
Durante el encuentro se puso de relieve que la respuesta positiva del público tiene además una traducción directa en el impacto económico sobre el entorno, ya que el Festival Mar Abierto podría movilizar este año cerca de 3,45 millones de euros en gasto, generar un impacto económico estimado de 3,29 millones de euros en la economía canaria y sostener o crear alrededor de 45 empleos equivalentes a jornada completa. “Este es un proyecto que ha ido creciendo y evolucionando -apuntó Núñez-, pero que siempre se ha mantenido en la línea de la calidad y de aportar un valor real al territorio”.
Este año el festival contará con la segunda edición del concurso Talento en Mar Abierto, una iniciativa con la que vuelve a abrir un espacio a la música emergente del Archipiélago. A través de esta propuesta, bandas y artistas canarios tendrán la oportunidad de integrarse en la programación del festival y ganar visibilidad.
El calendario de conciertos se abre este viernes con la actuación de Bebe en el Auditorio Alfredo Kraus (20.00 horas) de Las Palmas de Gran Canaria. Al día siguiente, el sábado, estará en Tenerife, para subirse al escenario del Teatro Leal de La Laguna (20.00 horas), mientras que el 23 de mayo estará en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (20.00 horas). Aunque antes, también el sábado, José Mercé recalará en el Auditorio Alfredo Kraus (20.00 horas).
La programación al completo se puede consultar en la web festivalmarabierto.com.