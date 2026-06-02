El cine y las series españolas confluyen en Tenerife con el VII Festival Lo Que Viene

El Cabildo de Tenerife fue este lunes escenario de la presentación del VII Festival de Cine y Series Lo Que Viene, que se desarrolla en la capital tinerfeña, en La Recova y en TEA Tenerife Espacio de las Artes, desde ayer y hasta el jueves. La iniciativa, que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE, impulsora de los Premios Feroz), es uno de los principales puntos de encuentro entre la prensa especializada y agentes de la industria audiovisual nacional.
La cita informativa contó con la participación de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juanjo Martínez; la presidenta de la AICE, Alicia García de Francisco; los actores Carla Quílez e Iván Pellicer, galardonados en los Premios Lo Que Viene, que se entregan por primera vez, y el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, por parte de Promotur.
CREACIÓN AUDIOVISUAL
“Tenerife vuelve a situarse en el centro de la creación audiovisual nacional acogiendo un festival que conecta talento, industria y público. Representa una oportunidad extraordinaria para seguir consolidando nuestra Isla como un espacio de referencia para la cultura, el cine y las series”, subrayó Rosa Dávila. “La celebración de este festival -añadió- supone también una importante proyección exterior para Tenerife y un impulso al tejido creativo y económico vinculado al sector audiovisual”.
En las jornadas de prensa e industria hay inscritas más de 200 personas, de las cuales, el 75% viene de la Península. Además, se espera a más de 2.000 tinerfeños y tinerfeñas en las actividades abiertas al público.
De Francisco detalló que Lo Que Viene nació en 2018 por el deseo de la AICE de ampliar sus actividades y crear un espacio de encuentro entre la industria y la prensa, “de manera más relajada y sin las prisas del día a día, propiciando debates interesantes y útiles para todos”. Asimismo, indicó que, aunque los Premios Feroz se volverán a celebrar en 2027 en Pontevedra, no descarta que puedan llegar a tener lugar en Tenerife en próximos años, una posibilidad a la que abrió la puerta Rosa Dávila.
Esta segunda edición tinerfeña del festival incorpora dos novedades, los Premios Lo que Viene y el laboratorio de series Lo Que Viene-Feroz, una experiencia “para que personas con ideas para series puedan presentarlas, recibir asesoramiento y establecer contactos que les ayuden a convertirlas en viables”, que ha recibido 150 propuestas.
El proceso comienza en Tenerife y culmina durante las actividades previas a los Premios Feroz 2027, cuando se entregarán 5.000 euros al proyecto vencedor. Al terminar el festival se anunciarán los tres que se beneficiarán de las tutorías y encuentros con profesionales de la industria, que se celebrarán de junio de 2026 a enero de 2027.
La programación del festival incluye dos sesiones sobre la industria insular, El sector audiovisual en Canarias, con Olga Martín Pascual (PCTT), Natacha Mora (Gobierno de Canarias), Carmen Aguado (Ecija Law & Technology), Nereida Alonso (Blackout Films), Jorge Ballesteros (ITER), y Eduardo Campoy y María Ruiz (Secuoya Content Group), y la presentación de contenidos de productoras y profesionales canarios, como Jairo López (El Viaje Films), Manuel Arango (Tourmalet Films), Chedey Reyes (Jugoplastika), los directores y productores Luz Sosa Contreras y Miguel Ángel Rolland, y el estudio 22DOGS VFX.
Toda la información sobre el festival se puede consultar en el sitio web loqueviene.es.