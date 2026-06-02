Ve la luz el libro Coplas canarias y poemas

Acaba de ver la luz el libro Coplas canarias y poemas; si mis versos hablaran, de Eusebio Cabrera. El libro ha sido editado por el Ayuntamiento de La Laguna y el Centro de la Cultura Popular Canaria. La presentación se llevará a cabo el viernes día 5 de junio, a las 19:00 horas en la Sala San Borondón de La Laguna (C/Daute, Nº1), donde varios solistas interpretarán una muestra de las coplas incluidas en el libro.
Vinculado desde su infancia al folklore musical canario, Eusebio Cabrera Hernández ha dirigido numerosos grupos musicales, es investigador y divulgador de la cultura tradicional canaria y como autor de coplas ha obtenido diversos reconocimientos. Este libro recoge una amplia muestra de la obra de Cabrera, coplas escritas para ser recitadas y cantadas, como folías, malagueñas, seguidillas, polkas, isas…
En el Prólogo, José Luis Yánez Rodríguez, Cronista Oficial de la Villa de Teror, historiador, escritor y columnista de Canarias 7 y La Provincia, escribe sobre Eusebio Cabrera: “Eras, eres y lo seguirás siendo toda la vida, un poeta popular; de los de transmisión oral y anonimato, de surco y tea. De los que escriben palabras que canta la gente sin saber quién las ha musitado por primera vez en noches de dolor y juerga. Porque en todo lo que Eusebio Cabrera nos regala en este libro se nota, se advierte la sutileza de ese olor que deja el dolor cuando pasa por la vida; a la vez que se ve la juerga, el cante junto a los amigos en un recodo de la fiesta; quizás para olvidar el dolor que ha pasado un ratito antes y aún nos traspasa en el recuerdo. Se transparenta el alma cuando escribe que algún día volverá al mar cautivo de tempestades; porque la buena gente haga lo que haga siempre nos muestra su alma. Como hacen los buenos amigos poetas, que uno tiene la suerte de tener: regalos que da la vida. En este nuevo paso, Eusebio Cabrera pierde el anonimato, característico de las coplas populares”.
Benito Cabrera, escribe en la contraportada: “Este libro nace de una convicción: la lírica popular solo sigue viva si continúa escribiéndose, cantándose y renovándose. Las coplas no son un vestigio del pasado, sino un cauce abierto que necesita nuevas voces para alimentar los cantos tradicionales de nuestro repertorio emocional. Eusebio Cabrera —reconocido autor de coplas, ganador de diversos concursos de Canarias— reúne aquí una amplia muestra de su trayectoria como coplero, junto a poemas en los que explora la palabra desde un ámbito más íntimo y literario. Del verso destinado a ser cantado al poema concebido para la lectura, este trabajo traza un recorrido sincero por emociones, paisajes y vivencias que conectan lo popular con lo personal. Un libro para quienes aman la copla, para quienes creen en la fuerza de la tradición viva y para los que buscan en la poesía un lugar donde reconocerse».
Sobre Eusebio Cabrera han dicho:
“Este libro de coplas y poemas reúne no solo una selección de textos, sino el fruto de una vida dedicada a preservar y transmitir una identidad cultural a través del arte”.
Víctor Vera Profesor de música, director de grupos musicales, compositor y arreglista.
“Eusebio Cabrera es cuña de palo y lascas de las maderas tradicionales antiguas, de carpintero progenitor y madre cariñosa y amorosa. Compositor de coplas y villancicos, escribe con verdad y ternura”.
Valentín Fernández Músico, folclorista, investigador, divulgador y fundador del grupo “Amigos de Portonao”
“Hablar de Eusebio Cabrera, es hablar de un desinquieto creativo, amante de nuestras tradiciones. Divulgador, mantenedor, y constructor de coplas, pero también de grupos humanos. En el argot de la lucha canaria, diríamos sin temor, que es un puntal”.
Israel Espino Músico, miembro del Orfeón La Paz de la Laguna y director de grupos folclóricos
“Eusebio Cabrera es músico y, especialmente, poeta. Con alma de trovador, compone desde el corazón, con una especial sensibilidad y con el lenguaje llano del pueblo. Se nutre de esa cultura enraizada allí donde haya un puñaíto de tierra. Porque a Eusebio le gusta el pueblo, sus tradiciones y su fe”.
Jesús Villanueva Escritor y periodista
Eusebio Cabrera Hernández, nacido en Caracas en 1962 de padres tinerfeños y llegado apenas con cinco años a Tenerife y luego a Lanzarote en 1969. Empezó desde muy joven, con apenas 8 años, sus estudios musicales de la mano de los hermanos Corujo en Lanzarote y luego en Tenerife de la mano de Silvestre Álvarez.
Ha colaborado con los ayuntamientos de Arrecife, Teguise y San Cristóbal de La Laguna como profesor de folclore y colaborador en proyectos culturales y con el Centro de la Cultura Popular Canaria. Director de innumerables grupos musicales, fundador junto a su hermano Benito de la Agrupación Folklórica Universitaria y componente durante casi 8 años de Los Campesinos. Productor musical de varios grupos, precursor de los Festivales de Villancicos en Canarias.
Ponente, investigador y divulgador de charlas sobre costumbres canarias, tiene varios premios de coplas (Tejina, Tacoronte, Teguise, La Laguna), premio de coplas de Los Sabandeños y el Ayuntamiento de La Laguna en 2021 y en 2024 el premio de coplas Guanapay de Teguise. Coorganizador del concurso de coplas del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava para la Octava del Corpus. Ha publicado con Algani Editorial Cantares para cantores (coplas canarias) y Canciones y villancicos canarios (cifrado, solfeo y letra y acordes).