Jay Wheeler elige Tenerife para arrancar su nueva gira mundial: fecha y entradas

Jay Wheeler comenzará en Tenerife su nueva gira mundial, La Voz Favorita Tour. El artista puertorriqueño actuará el próximo 4 de diciembre en el Palmetum de Santa Cruz, que se convertirá en la primera parada de un recorrido internacional que continuará por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
El concierto permitirá escuchar por primera vez en directo en esta gira el nuevo espectáculo del cantante, basado en su último trabajo, La Voz Favorita. Después de Tenerife, Wheeler actuará el 5 de diciembre en Gran Canaria y continuará por Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona.
La etapa europea terminará el 19 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ya en 2027, el artista llevará el espectáculo a Estados Unidos y posteriormente a diferentes ciudades de Latinoamérica.
Cuándo salen las entradas de Jay Wheeler en Tenerife
La preventa para el concierto de Jay Wheeler en Tenerife comenzará este miércoles 7 de octubre a las 11.00 horas, previo registro en la web jaywheelertenerife.es, según la información facilitada por la organización.
La venta general arrancará el viernes 9 de octubre, también a las 11.00 horas. Estas fechas coinciden con el calendario de lanzamiento de entradas anunciado para la gira española. Ticketmaster confirma igualmente el inicio de la venta general el 9 de octubre para otras fechas nacionales.
La organización indica además que será posible adquirir las entradas mediante el Bono Cultural y que habrá opción de pago a plazos.
‘De lejitos’, ‘Fuga’ y los éxitos de Jay Wheeler
El nuevo espectáculo estará especialmente vinculado a La Voz Favorita, el proyecto que da nombre a la gira. Entre las canciones previstas figura ‘De lejitos’, uno de los temas más destacados de esta etapa del cantante.
La canción alcanzó el número uno en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard, según la información oficial de la gira. Además, suma más de 229 millones de reproducciones entre la versión original y su remix junto a Omar Courtz. Prensa Ocesa
El repertorio también recuperará canciones conocidas de su trayectoria como ‘Fuga’, ‘Refe 1’ y ‘La curiosidad’, esta última junto a Myke Towers y convertida en uno de los temas que impulsaron internacionalmente su carrera. Movistar Arena.
El cantante puertorriqueño ha explicado con motivo del anuncio que esta nueva gira será “muy especial” y ha destacado la oportunidad de volver a escuchar al público cantar sus canciones.
Así, Santa Cruz de Tenerife será el punto de partida de La Voz Favorita Tour el viernes 4 de diciembre, antes de que Wheeler continúe al día siguiente en Gran Canaria y posteriormente por el resto de España.