Alertan del riesgo por radiación solar durante la visita del papa León XIV a Canarias

La visita del papa León XIV a Canarias, prevista para los días 11 y 12 de junio, coincidirá con un periodo de especial vigilancia por la radiación ultravioleta, con niveles de riesgo muy alto en varios puntos del Archipiélago y especial atención en la Isla de Tenerife.
La Dirección General de Salud Pública recuerda que, cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza los niveles muy alto o extremo, se deben reforzar las medidas de protección, especialmente en actividades al aire libre, desplazamientos prolongados y concentraciones multitudinarias como las previstas durante la visita del pontífice.
En Tenerife, el mapa de radiación ultravioleta muestra en rojo varias zonas con riesgo muy alto, entre ellas Garachico, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y Arico.
Recomendaciones ante la radiación ultravioleta
Salud Pública insiste en la importancia de utilizar a diario protección solar de factor SPF 50, especialmente durante las horas centrales del día. También se recomienda llevar gorra o sombrero, gafas de sol homologadas, ropa ligera que cubra la piel y buscar sombra siempre que sea posible.
Estas medidas cobran especial relevancia ante la previsión de una elevada presencia de personas en espacios abiertos durante los actos vinculados a la visita del papa León XIV, tanto en Gran Canaria como en Tenerife.
El Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta establece cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Cada uno de ellos lleva asociadas recomendaciones específicas de protección para la ciudadanía, en función del impacto que la exposición solar puede tener sobre la salud.
Los efectos de la radiación UV en la salud
La radiación ultravioleta puede provocar efectos agudos de distinta gravedad. Entre ellos se encuentran los daños en el ADN, las quemaduras solares, las reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, así como la inmunodepresión.
Este último efecto puede considerarse un factor de riesgo de cáncer y favorecer la reactivación de determinados virus, como el del herpes labial.
Por ello, las autoridades sanitarias recuerdan que la protección frente al sol no debe limitarse a playas o piscinas, sino aplicarse también en jornadas de espera, recorridos urbanos, actos religiosos, concentraciones y cualquier actividad prolongada al aire libre.