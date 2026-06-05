Clavijo regalará al papa un estudio sobre su origen palmero publicado en el DIARIO DE AVISOS

El presidente Clavijo entregará a León XIV durante su visita a las Islas un estudio genealógico sobre sus antepasados canarios, elaborado por la genealogista María Carrillo de Albornoz Santana, secretaria de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, publicado en primicia en DIARIO DE AVISOS en enero pasado.
El estudio reconstruye la historia de dos familias de Santa Cruz de La Palma de los siglos XVI y XVII: los González Vázquez y los Hernández Pérez, antepasados de Robert F. Prevost.
Un estudio genealógico relaciona al pontífice con La Palma
Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS en enero pasado, la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias vincula un posible origen canario en la genealogía del papa León XIV, situando a parte de sus antepasados entre los siglos XVI y XVII en Santa Cruz de La Palma.
Según explicó la secretaria de la entidad, María Carrillo de Albornoz Santana, la investigación localizó a un matrimonio entre Juan González Vázquez y Clara González de Silva, clave en la reconstrucción del árbol familiar. A partir de ahí, se rastrearon documentos en los que el pontífice figura como posible originario de La Palma.