Rebeca Paniagua, la diputada del PP, entre la política y el púlpito

La diputada tinerfeña del PP Rebeca Paniagua ha sorprendido con su asistencia a un multitudinario encuentro de la Iglesia evangélica celebrado en el sur de Tenerife. Una presencia que invita a reflexionar sobre las fronteras entre la política y la religión.
Especialmente cuando determinados sectores neopentecostales han desempeñado un papel decisivo en el ascenso de la ultraderecha más fascista y el sostenimiento, por ejemplo, del bolsonarismo en Brasil, donde líderes religiosos llegaron a convertirse en auténticos operadores políticos. Naturalmente, no todas las iglesias evangélicas comparten esas posiciones, ni cabe atribuirlas sin pruebas a los organizadores del encuentro tinerfeño. Pero la fotografía plantea una pregunta legítima: ¿acudió Paniagua como representante institucional del Parlamento de Canarias, como creyente o como dirigente de un partido político en busca de votos? Porque en una democracia la libertad religiosa es incuestionable, pero también lo es la necesidad de distinguir entre el púlpito y el escaño.