Atlántico Televisión emite el quinto episodio de ‘Guardianes de la Biodiversidad’

Este martes, el canal autonómico privado Atlántico Televisión emite el quinto capítulo de Guardianes de la Biodiversidad, una serie de 12 capítulos que explica la labor de protección de flora y fauna del Centro Ambiental La Tahonilla.
En esta ocasión, el capítulo pone el foco en los búhos chicos y lechuzas que sobrevuelan la noche tinerfeña, y en los accidentes que sufren en ocasiones debido a diferentes causas como los tendidos eléctricos, atropellos y acciones humanas. Esta entrega se adentra en el trabajo de recuperación de estas aves en La Tahonilla y muestra cómo regresan a la naturaleza tras semanas de cuidados y rehabilitación.
Guardianes de la Biodiversidad es un proyecto de la Fundación Diario de Avisos con la colaboración del Área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.