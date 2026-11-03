Atlántico Televisión emite el quinto episodio de ‘Guardianes de la Biodiversidad’

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Este martes, el canal autonómico privado Atlántico Televisión emite el quinto capítulo de Guardianes de la Biodiversidad, una serie de 12 capítulos que explica la labor de protección de flora y fauna del Centro Ambiental La Tahonilla.

En esta ocasión, el capítulo pone el foco en los búhos chicos y lechuzas que sobrevuelan la noche tinerfeña, y en los accidentes que sufren en ocasiones debido a diferentes causas como los tendidos eléctricos, atropellos y acciones humanas. Esta entrega se adentra en el trabajo de recuperación de estas aves en La Tahonilla y muestra cómo regresan a la naturaleza tras semanas de cuidados y rehabilitación.

Guardianes de la Biodiversidad es un proyecto de la Fundación Diario de Avisos con la colaboración del Área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.

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