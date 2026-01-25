Los antepasados palmeros del papa León XIV

La genealogía del papa León XIV (Robert Francis Prevost) conserva una de sus raíces documentada en la isla de La Palma, donde varias generaciones de sus antepasados quedaron registradas con precisión en los libros sacramentales de la parroquia matriz de El Salvador de Santa Cruz de La Palma.
Desde ese núcleo insular parte la línea familiar que, ya en el siglo XVII, cruzó el Atlántico para asentarse definitivamente en la Cuba colonial. El punto de conexión entre La Palma y La Habana es Juan González Vázquez, bautizado el 26 de junio de 1619 en la parroquia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma, que es décimo abuelo del papa León XIV.
A comienzos del siglo XVII, Santa Cruz de La Palma era una de las ciudades más activas del Archipiélago canario. Fundada a finales del siglo XV, se había consolidado como puerto estratégico en las rutas hacia América, beneficiándose de su condición de escala habitual en el tráfico transatlántico.
En edad adulta, Juan González Vázquez emigró a Cuba, donde contrajo matrimonio con Clara González de Silva, enlace documentado en los archivos de la Catedral de La Habana. Con este matrimonio se consolida la incorporación definitiva del linaje palmero a la sociedad habanera, desde la que se desarrollará la genealogía posterior del papa León XIV.
Juan era hijo de Gaspar González y María Pérez, ambos palmeros, vecinos de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, donde contrajeron matrimonio el 5 de enero de 1614 en la parroquia de El Salvador. De este matrimonio consta que tuvieron al menos tres hijos: el anteriormente mencionado Juan, Juana nacida en 1616 y Ana en 1617.
María Pérez, madre de Juan, fue bautizada el 10 de agosto de 1587 en la parroquia de El Salvador. Era hija de Luis Hernández, pescador, y de María Pérez, vecinos de la ciudad y pertenecientes a un entorno claramente vinculado a las actividades marítimas. Gaspar González, padre de Juan, pertenecía a una familia asentada en Santa Cruz de La Palma desde al menos finales del siglo XVI, como demuestra la continuidad de los registros parroquiales de los distintos miembros de la familia.
ABUELOS PALMEROS Y ARRAIGO EN LA PALMA
El abuelo paterno de Juan fue Gaspar González, quien aparece en la documentación como pescador, casado con Beatriz Vázquez. Es precisamente de su abuela Beatriz de quien Juan tiene su segundo apellido, el cual permanece unido al apellido González varias generaciones en aquel país caribeño.
La economía de la ciudad en esos años combinaba la agricultura de exportación, el comercio marítimo y los oficios ligados al mar, como la pesca y la navegación, actividades en las que estaban implicadas muchas familias locales y la familia González Vázquez era una de ellas.
Gaspar González y Beatriz Vázquez aparecen asociados a la parroquia de El Salvador, donde quedaron inscritos los bautismos de los ocho hijos del matrimonio: Isabel, María, Alonso, Melchora, Juana, Gaspar y Baltasar González en fechas comprendidas entre 1575 y 1595, lo que confirma una presencia estable y prolongada en la capital palmera.
Por la línea materna, el abuelo de Juan, Luis Hernández, figura igualmente como vecino de la isla, con descendencia bautizada en la misma parroquia desde fechas tan tempranas como 1568.
Estos datos sitúan a los antepasados de Juan González Vázquez entre las primeras generaciones consolidadas de población palmera, apenas unas décadas después de la definitiva estructuración urbana y social de Santa Cruz de La Palma.
JUAN GONZÁLEZ VÁZQUEZ Y LA GENEALOGÍA CUBANA
El estudio genealógico de la ascendencia del papa en Cuba elaborado magistralmente por Mirelis Peraza González, directora del Cuban Genealogy Club of Miami, sitúa a Juan González Vázquez como antepasado directo del papa León XIV dentro de la rama cubana de su familia.
Tras su establecimiento en La Habana, su linaje queda integrado en una compleja red de familias documentadas en registros parroquiales, matrimoniales y notariales de la ciudad durante los siglos XVII y XVIII.
La investigación destaca el papel central de los archivos de la Iglesia del Espíritu Santo y de la Catedral de La Habana para reconstruir esta línea, que enlaza directamente con generaciones posteriores nacidas ya en Cuba y que luego en el último cuarto del siglo XVIII se establecieron en Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, y posteriormente en Chicago, Illinois, donde el 14 de septiembre de 1955 nace el actual pontífice León XIV, de nombre secular Robert Francis Prevost.
BASE DOCUMENTAL DE UNA GENEALOGÍA PALMERA
La historia familiar del papa León XIV en la isla de La Palma no se apoya en referencias genéricas, sino en una genealogía palmera precisa, sustentada en fechas concretas, nombres propios y registros parroquiales.
Desde la pila bautismal de El Salvador, en Santa Cruz de La Palma, hasta los archivos coloniales habaneros, la trayectoria de Juan González Vázquez resume una experiencia compartida por muchos palmeros del siglo XVII: emigración atlántica y continuidad familiar en América.
Una historia silenciosa durante siglos, pero firmemente anclada en los documentos, que hoy reaparece como parte del legado histórico del papa León XIV, de quien muchos palmeros serán sin saberlo parientes lejanos.
*Secretaria de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias