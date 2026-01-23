Desmienten que la visita del papa León XIV a Canarias tenga fecha cerrada: “Quedan por atinar”

El viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año aún no tiene una fecha cerrada y, aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que fuese en junio, no se descarta que la visita del pontífice se produzca en octubre, según han informado fuentes eclesiales este viernes.
“Las fechas quedan por atinar” y no será “hasta dentro de un mes o dos” cuando se conozca la fecha definitiva y el “programa completo” del viaje de León XIV a España, donde tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y las Canarias, subrayan las mismas fuentes, que indican que “hasta dos meses antes” la Santa Sede no confirma los viajes del pontífice.
Por ahora, recuerdan estas mismas fuentes, “el papa está viendo” el borrador presentado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) el pasado 9 de enero en una reunión mantenida entre el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el presidente de la CEE, Luis Argüello; el vicepresidente y arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Canarias, José Mazuelos.
En esa propuesta, se baraja la posibilidad de que la visita pueda realizarse en junio -una fecha “ya muy justa” de cara a temas organizativos, según las fuentes consultadas- o a principios de octubre.
Entre los actos y eventos propuestos para llevar a cabo durante la visita de León XIV en Madrid, las fuentes, “como eje de todas las visitas”, mencionan que habrá una misa y un encuentro abierto, para los que han planteado lugares como el estadio Santiago Bernabéu, la explanada del estadio Metropolitano o el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
También plantean encuentros con determinados colectivos, “especialmente con grupos que muestren la acción caritativa de la Iglesia”, y reuniones con distintos sectores como pueden ser seminaristas, vida consagrada, sacerdotes, mundo de la cultura, de la educación…: “Tiene que decidir el papa cuáles quiere”, precisan.
“Se han empezado a barajar posibilidades”, señalan las fuentes eclesiales consultadas, que han insistido en esperar “a ver qué es lo que quiere el papa de lo que se le ha ofrecido, que, en definitiva, es quien diseña la visita”.
A la espera de las instrucciones de León XIV para poner en marcha “la enorme maquinaria” organizativa que conlleva una visita de este tipo, se han empezado a constituir todos los equipos de trabajo para coordinar temas de “logística, voluntarios, financiadores, etc.”.
Además, han añadido las fuentes, el nuncio apostólico (embajador pontificio) en España, el arzobispo Piero Pioppo, ya ha mantenido conversaciones con la casa real y Gobierno, que tienen que lanzar “las pertinentes invitaciones para que sea también un viaje de Estado y no solo un viaje pastoral a tres diócesis”.
También desde el Arzobispado de Madrid se han puesto en contacto con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar el viaje del papa.