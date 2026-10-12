El tiempo en Canarias este 12 de octubre: lluvias y nubes

El tiempo en Canarias seguirá marcado este lunes, 12 de octubre, por la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé posibles lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el norte y el interior de las Islas de mayor relieve, con mayor probabilidad durante las horas centrales y la tarde.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, mientras que el viento del nordeste soplará entre flojo y moderado y ganará intensidad durante la segunda mitad de la jornada.
La situación será diferente según la Isla. Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro concentran las mayores probabilidades de precipitaciones, aunque tampoco se descarta alguna lluvia débil durante la tarde en Fuerteventura.
Dónde puede llover este lunes en Canarias
En Tenerife habrá intervalos nubosos durante buena parte del día, con mayor presencia de nubes durante las horas centrales y la tarde. La Aemet prevé lluvias débiles y ocasionales en el norte de la Isla, especialmente en las medianías del nordeste. Tampoco descarta precipitaciones durante la tarde en las medianías del sur y oeste, donde podrían aparecer en forma de chubasco.
Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente en la vertiente norte. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores entre 21 y 28 grados.
En Gran Canaria, los cielos estarán nubosos en el norte, donde podrán registrarse lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. En otras zonas aumentará la nubosidad en el interior durante la tarde y existe una baja probabilidad de algún chubasco. Las Palmas de Gran Canaria tendrá temperaturas entre 22 y 26 grados.
Lluvias también en las Islas occidentales
En La Palma, el norte y el este permanecerán nubosos, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En la vertiente oeste aumentará la nubosidad desde el mediodía y tampoco se descarta alguna precipitación.
Santa Cruz de La Palma registrará temperaturas de entre 21 y 26 grados. El viento del nordeste ganará fuerza durante la tarde y podrá presentar intervalos fuertes en los extremos sudeste y noroeste.
En La Gomera, las lluvias serán más probables en el norte y, especialmente, en medianías. En el sur aumentarán las nubes desde el mediodía, con alguna precipitación débil posible en el interior.
San Sebastián de La Gomera se moverá entre los 21 y los 27 grados.
En El Hierro, el norte volverá a concentrar la mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente en medianías. En Valverde se esperan temperaturas considerablemente más bajas, entre 16 y 20 grados.
Lanzarote y Fuerteventura
El panorama será más estable en las Islas orientales. En Lanzarote se esperan intervalos nubosos, con apertura de claros durante la tarde. Arrecife registrará temperaturas entre 22 y 27 grados. En Fuerteventura, en cambio, aumentará la nubosidad de evolución durante la tarde y no se descarta alguna lluvia débil. Puerto del Rosario oscilará entre 22 y 26 grados.
Viento y estado del mar
El viento soplará predominantemente del nordeste y aumentará de intensidad durante la tarde. En puntos de Gran Canaria y La Palma podrá alcanzar intervalos fuertes. En el mar predominarán la marejadilla y la marejada. La predicción marítima oficial consultada este lunes mantiene además sin avisos las costas de Canarias hasta las 20.00 horas. La Aemet contempla mar de fondo del norte en distintas zonas del Archipiélago.