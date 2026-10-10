Canarias no se libra de las lluvias: mantiene la prealerta en pleno puente de la Hispanidad

Canarias afronta el domingo, 11 de octubre, con la prealerta por lluvias vigente en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y las vertientes norte de Gran Canaria y Tenerife. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las precipitaciones pierdan intensidad, la inestabilidad continuará presente en distintos puntos del Archipiélago.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada esta situación preventiva, declarada el viernes 9 de octubre, ante la posibilidad de que se registren chubascos localmente fuertes y dispersos, acompañados de alguna tormenta aislada. En el episodio, las precipitaciones podrían alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en las islas orientales.
De cara a este domingo, sin embargo, la previsión de la Aemet apunta a un escenario más tranquilo, aunque todavía marcado por los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles, principalmente durante la primera mitad de la jornada.
En Tenerife, los cielos permanecerán nubosos en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles en las medianías del nordeste. Durante las horas centrales tenderán a abrirse claros, mientras que en las vertientes sur y oeste podrían desarrollarse nubes de evolución que dejen algún chubasco ocasional.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas que alcanzarán los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viento soplará del nordeste, entre flojo y moderado.
La Aemet prevé lluvias en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, la jornada comenzará con cielos nubosos en el norte y precipitaciones débiles durante las primeras horas del día, sin que se descarte algún episodio de lluvia durante la noche.
En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque durante las horas centrales aumentará la nubosidad en las zonas del interior y la vertiente sur, donde existe una baja probabilidad de chubascos aislados.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura registrarán intervalos nubosos, más compactos durante las primeras y últimas horas del domingo. La Agencia contempla la posibilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin grandes variaciones o experimentarán un ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores comprendidos entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima. El viento será de componente norte, flojo a moderado.
En el conjunto del Archipiélago, las máximas podrán alcanzar los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Puerto del Rosario, mientras que Valverde registrará una mínima de 18 grados.
Emergencias pide precaución por las lluvias
Pese a la mejoría prevista, el Gobierno de Canarias insiste en la importancia de mantener las precauciones mientras permanezca vigente la prealerta por lluvias.
Entre las principales recomendaciones, Emergencias aconseja evitar los desplazamientos en coche durante los episodios de precipitaciones fuertes y, cuando sea imprescindible circular, reducir la velocidad y extremar la atención en carretera.
Asimismo, recuerda que no se deben cruzar barrancos, cauces ni zonas inundadas, tanto a pie como en vehículo, debido al peligro que puede suponer una crecida repentina del agua.
¿Qué tiempo hará el lunes festivo en Canarias?
El lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la situación meteorológica tenderá a estabilizarse en Canarias, con una disminución de la inestabilidad respecto a las jornadas anteriores.
No obstante, todavía podrían registrarse algunos chubascos aislados, aunque la previsión apunta a unas condiciones más favorables para disfrutar de la jornada festiva.
De esta manera, el puente de la Hispanidad continuará condicionado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias en algunas zonas, pero con una tendencia general hacia un tiempo más estable a medida que avance el fin de semana.