Domingo inestable en Canarias: la Aemet prevé chubascos

La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá cielos nubosos en el norte, sin descartar precipitaciones débiles en medianías del nordeste, tendiendo a intervalos durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zonas, los cielos permanecerán poco nubosos con intervalos de nubes de evolución durante las horas centrales y la tarde en las vertientes sur y oeste, donde no se descarta algún chubasco ocasional.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste.
En el norte de Gran Canaria habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles durante las primeras horas, sin descartarlas por la noche. Posteriormente tenderá a intervalos nubosos en horas centrales; mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso, aumentando a intervalos durante las horas centrales en la vertiente sur e interior, con baja probabilidad de algún chubasco ocasional.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, siendo más compactos a primeras y últimas horas, con probabilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o algún ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará de componente norte, siendo de flojo a moderado.