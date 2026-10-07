Franco sigue siendo alcalde honorario e hijo predilecto de un municipio de Canarias: “El expediente no está iniciado”

El dictador Francisco Franco continúa figurando como alcalde honorario e hijo predilecto del municipio palmero de El Paso, pese a que el pleno municipal aprobó en enero iniciar un expediente para retirar estos y otros honores concedidos durante el franquismo. Ocho meses después, el procedimiento ni siquiera ha comenzado, según publica El Periódico de La Palma.
La situación quedó de nuevo sobre la mesa en el pleno ordinario celebrado el pasado 24 de septiembre. El concejal socialista Daniel Rodríguez preguntó por el estado del expediente y el primer teniente de alcalde, Omar Hernández, de Coalición Canaria, respondió que “el expediente no está iniciado”. El Ayuntamiento de El Paso mantiene publicada la sesión plenaria de ese día.
El expediente aprobado en enero sigue sin comenzar
La iniciativa parte de una moción presentada inicialmente por el PSOE en noviembre de 2025. Entonces fue retirada después de que CC y PP plantearan la necesidad de contar con informes jurídicos antes de proceder a la retirada de los reconocimientos.
La propuesta volvió al pleno en enero de 2026. Tras aceptar el PSOE una enmienda de CC para elaborar un expediente específico, la Corporación aprobó iniciar el procedimiento con 10 votos favorables de PSOE y CC y la abstención del PP, según recoge El Periódico de La Palma.
Entre las distinciones que, de acuerdo con la moción, siguen vigentes figura la de hijo predilecto de El Paso, concedida a Franco en 1936, y la de alcalde honorario, otorgada en 1950, semanas antes de una visita del dictador al municipio palmero.
El Gobierno local espera un informe técnico
Durante el pleno de septiembre, Rodríguez preguntó directamente “hasta cuándo” mantendría Franco esos reconocimientos.
Omar Hernández respondió que el expediente se abordará “cuando tengamos el informe técnico apropiado para poder sacarlo adelante y ajustarnos a la ley”. También explicó que hasta ahora se han producido conversaciones para tratar de impulsarlo “cuanto antes”.
El edil socialista atribuyó el retraso a una “falta de voluntad política” y reclamó al Gobierno municipal “coherencia”, al considerar que la participación del Ayuntamiento en actos relacionados con la memoria democrática debe ir acompañada de actuaciones dentro de sus propias competencias.
Hernández rechazó que el retraso responda a una prioridad política y lo vinculó al “mucho volumen de trabajo” existente en el Ayuntamiento.
Qué dice la legislación sobre estos reconocimientos
La Ley estatal de Memoria Democrática establece que las administraciones públicas deben revisar de oficio o retirar los reconocimientos, honores y distinciones que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos o que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.
En Canarias, la Ley 5/2018 de memoria histórica obliga además a las administraciones públicas del Archipiélago, dentro de sus competencias, a promover los procedimientos necesarios para invalidar distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y otras formas de exaltación de personas vinculadas con hechos y prácticas represivas durante la Guerra Civil y la dictadura.
La norma canaria estableció además un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor para que las administraciones impulsaran estos procedimientos..
En el caso de El Paso, el pleno acordó en enero iniciar el expediente para revisar estos reconocimientos, pero a finales de septiembre el procedimiento todavía no había comenzado formalmente, según la información publicada por El Periódico de La Palma.