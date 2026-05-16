La histórica reivindicación para rescatar la playa de San Marcos ha vuelto a tomar las calles este sábado. Decenas de vecinos de Icod de los Vinos se han concentrado a las puertas de la sede del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, para exigir soluciones inmediatas y definitivas ante la parálisis administrativa que sufre el proyecto de recuperación del entorno litoral.
Bajo la contundente premisa de “no hay desastre natural, hay abandono institucional”, los manifestantes, convocados por la plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos, se desplazaron en guaguas desde el norte de la isla para hacer oír su voz en la capital.
Durante la protesta, el descontento vecinal se hizo notar con cánticos unánimes dirigidos directamente al presidente regional: “Clavijo, escucha, Icod está en la lucha“, resonó repetidamente frente al edificio institucional.
Una parálisis que dura más de una década
La portavoz de la plataforma, Beatriz Acosta Sáez, ya había advertido de la urgencia de la movilización señalando que “San Marcos nos necesita a todos”. No es la primera vez que el municipio norteño se une por esta causa; la movilización de hoy sigue la estela de las multitudinarias “mareas azules” que ya salieron a la calle en los años 2014 y 2015.
A pesar de que el colectivo lleva más de 12 años batallando y de que en 2023 se logró aprobar un proyecto constructivo redactado por Gestur —el cual cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno de España—, los trabajos siguen completamente paralizados en la actualidad.