El PSOE lleva al Cabildo de Tenerife la recuperación urgente de la playa de San Marcos

El PSOE de Tenerife llevará al próximo pleno del Cabildo de Tenerife una moción para reclamar el impulso urgente a la tramitación y ejecución del proyecto de recuperación de la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, una actuación largamente demandada por vecinos, comerciantes y usuarios de toda la comarca noroeste. La iniciativa será defendida por el consejero socialista Javier Rodríguez Medina.
El grupo socialista recuerda que la playa de San Marcos constituye uno de los principales espacios naturales, turísticos y de ocio del Norte de Tenerife, además de un enclave clave para la actividad económica local. Sin embargo, lleva décadas sufriendo un progresivo deterioro por la regresión de la arena, la pérdida de funcionalidad de la playa y el aumento de riesgos ante episodios de temporal.
La moción socialista reclama acelerar dos actuaciones administrativas que dependen actualmente del Gobierno de Canarias y que resultan imprescindibles para avanzar en la ejecución del proyecto constructivo ya elaborado por Gestur y aprobado por la Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno de España en el mandato anterior.
En concreto, el PSOE de Tenerife solicita instar a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario para que remita con urgencia la documentación necesaria al órgano ambiental competente y permita iniciar la evaluación ambiental correspondiente.
Asimismo, reclama a Puertos Canarios la emisión inmediata del informe sectorial preceptivo necesario para culminar la tramitación del proyecto.
Javier Rodríguez Medina señala que “la recuperación de San Marcos no puede seguir atrapada entre despachos y burocracia mientras el municipio y el Norte de Tenerife continúan esperando una solución que ya debería estar en marcha”.
El consejero socialista añade que “no estamos ante una actuación menor. Hablamos de proteger un espacio emblemático, reforzar la economía local, mejorar la seguridad del litoral y generar nuevas oportunidades para Icod de los Vinos y toda la comarca”.
Desde el PSOE de Tenerife se insiste en que el Cabildo debe asumir un papel activo de liderazgo institucional para coordinar a las distintas administraciones implicadas y garantizar también la financiación comprometida por parte del Estado. Además, se pide que exista un compromiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife para financiar la obra.