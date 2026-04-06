La playa de San Marcos, 10 años de abandono: denuncian el hundimiento del paseo

Manifestaciones, mociones en el pleno, estudios de todo tipo, la creación de un Consejo Municipal de Rehabilitación, y una consulta popular para conocer la opinión de los vecinos sobre el tipo de arena a utilizar, han sido algunas de las iniciativas puestas en marcha para exigir la recuperación de la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos.
Lo cierto es que hasta ahora ninguna ha dado sus frutos porque la situación de este enclave costero, lejos de mejorarse, ha empeorado en los últimos diez años dejando en evidencia la dejadez e ineficacia de las diferentes administraciones para aparcar el interés político y buscar ya una solución.
“Si antes estaba mal, tras el paso de la borrasca Therese, el paseo sufre un colapso. En la Avenida Marítima, junto al acceso a las duchas, se produjo un hundimiento del acceso que ha dejado al descubierto un gran vacío bajo el pavimento”, advierte Beatriz Acosta Sáenz, una de las portavoces de la Plataforma Ciudadana SOS Salvar la Playa de San Marcos.
En su opinión, “este desperfecto no es superficial sino que el mar está socavando el terreno desde abajo, ampliando el hueco con cada embate de marea y dejando sin apoyo el paseo”.
Este colectivo, que surgió en 2014 respaldado por 6.400 firmas, exige de una vez por todas que los políticos “dejen de pasarse la papa caliente” y realicen propuestas definitivas para que se reactive un proyecto que comenzó hace unos cinco años y se quedó “a medias” y se frene el deterioro de la playa.
“La situación es especialmente preocupante”, subraya, por eso a estas alturas “da igual el tipo de arena que se utilice para regenerar la playa, si es natural o de machaqueo, porque está descalzada por completo. Falta tanta arena que por eso se está cayendo toda la construcción que han hecho de aceras y escaleras, el hueco está creciendo rápidamente y está afectando al muro que sostiene la carretera”, precisa. Al respecto, recuerda que este tramo de vía sufrió problemas similares en el año 2015, evidenciando un problema estructural que requiere una resolución definitiva.
Sin embargo, han pasado casi tres años y su estado se ha agravado.
Por esta razón, y cansados de la parálisis que sufre el proyecto, la citada plataforma ha convocado una concentración junto a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife el 16 de mayo para pedir que se reactive un proyecto que comenzó hace unos cinco años y se quedó a medias”. “Lo mismo que hemos pedido siempre pero en esta ocasión con una playa más deteriorada”, subraya la portavoz.
En julio de 2023 el Pleno del Ayuntamiento desbloqueó el proyecto de remodelación a instancias de una moción presentada por el PSOE que, según se dijo en ese momento, permitía retomar los procesos para iniciar los trámites de licitación pública de la obra, la recuperación de arena, y que la recuperación de la playa fuera por fin una realidad.
Días atrás, el alcalde, Javier Sierra, recordó este hecho en redes sociales y los pasos que se dieron a continuación, como el poner a disposición los terrenos, solicitar financiación al Estado, al Cabildo y al Gobierno de Canarias, impulsar todos los trámites necesarios y se ofreció a asumir la gestión directa para desbloquear el proyecto que sigue a la espera de otras administraciones, como Puertos Canarios, cuyo informe se espera desde hace más de un año, igual que los proyectos sin activar por parte del Gobierno de Canarias.
“La realidad es esta: silencio, ninguneo, retrasos y bloqueo por la política que solo buscar evitar el éxito ajeno”, sostuvo. En la misma publicación advirtió que “no se iba a callar más” y que “daría todos los pasos que fueran necesarios” aunque no los especificó ni tampoco los detalló a este periódico.
A este respecto, CC de Icod de los Vinos criticó, este pasado sábado en un comunicado, que el grupo de gobierno “use los canales institucionales para difundir mensajes irreales y manipulados, en lugar de asumir responsabilidades y dar respuesta a los problemas reales”.
Desde el partido subrayaron su “preocupación” por la situación de la playa de San Marcos y recordaron que las competencias del proyecto recaen en la Dirección General de Costas del Gobierno de España, mientras que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Turística, debe tramitar aspectos clave como la declaración ambiental.